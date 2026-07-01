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V noci utiekla od žiarlivca a s dcérkou prespali v škodovke. Eňa Vacvalová pochopila tvrdú pravdu
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V noci utiekla od žiarlivca a s dcérkou prespali v škodovke. Eňa Vacvalová pochopila tvrdú pravdu

Eňa Vacvalová
Eňa Vacvalová — Foto: Promo fotografie TV JOJ (Sedem); Facebook - Oliver Andrásy

Po smrti dvoch bratov bola pre rodičov zázrakom.

„A takto to vyzerá, keď sa nám do mesta s*rie dedina!“ vykríkol Oliver Andrásy, keď na prijímacích skúškach prvýkrát uvidel Elenu Vácvalovú. „Keby sa vám sem n*srala dedina, tak tu v tej Bratislave zdegenerujete a ty si toho dôkazom!“ odvetilo drzé dievča, ktoré sa nikdy nebálo povedať svoj názor. Statočná humoristka prežila rodinné tragédie, sama vychovala dcéru a po toxickom manželstve sa dokázala postaviť na vlastné nohy. Napriek všetkému Eňa našla šťastie a lásku a dnes je dôkazom, že odvaha, humor a vytrvalosť dokážu prekonať aj tie najťažšie životné skúšky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DajtoTV/photos/a.266190283495803/548812068566955/?type=3&ref=embed_post

Smrť dvoch bratov

Ako dcéra učiteľky a riaditeľa sa neustále snažila byť dobrá, nereptala, mala byť príkladom. „Aj som recitovala len preto, lebo som chcela vyhrať. Nebolo to preto, že by ma to bavilo,“ prezradila v podcaste Ľudskosť rodáčka z Tisovca, ktorá odmalička milovala byť stredobodom diania a pozornosť si pýtala aj v tých najmenej vhodných chvíľach, keď jej otec ako riaditeľ školy vítal dôležitých komunistov.

Oliver Andrásy a Elena Vacvalová
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„Komunisti-nekomunisti, ja som prebehla cez celý dom kultúry, postavila som sa k pultu a zarecitovala som. Môj otec skoro od hanby odpadol,“ smiala sa Eňa Vacvalová, ktorá prežila v Tisovci skvelé detstvo. Rodičom však ako dieťa zazlievala, že sa o ňu extrémne báli, pričom až neskôr pochopila prečo. Pred jej narodením totiž tragicky prišli o dvoch synov a Eňu brali ako zázrak.

„Jeden, malý trojmesačný Vilko, zomrel tesne po vojne na zápal pľúc, pretože vtedy neboli absolútne žiadne antibiotiká. Nedokázali ho zachrániť. Mal len tri mesiace, mamu to, samozrejme, zdrvilo, ale viac ju poznačilo to, že jej v Bratislave na vojenskej škole zomrel 16-ročný syn, s ktorým prežila vojnu,“ povedala otvorene Eňa Vacvalová, ktorá od rodičov často počúvala historky o Ondríkovi, ktorého ani nepoznala. Ako kedysi spomínala v relácii Anjeli strážni, 16-ročný brat pojedol s chlapcami na futbale nejaké konzervy. Všetci z toho mali vážne zdravotné problémy, no on jediný sa z toho nedostal.

Manželstvo so žiarlivcom

„Mama sa totálne zrútila. Vtedy otcov dobrý priateľ povedal: ,Ak chceš, aby si ju zachránil, aby nejako existovala, tak jediná šanca je, aby ste mali ešte jedno dieťa.‘ Otec už nechcel, pretože mal 47 rokov, mama 37. Ale potom sa nejako dal nahovoriť, lebo s mamou bolo veľmi zle. Ona sa proste zosypala. Zlyhávalo jej srdce. To bolo už veľa, a tak som sa narodila ja,“ spomínala na mamu, ktorá prežila mimoriadne náročný život. Keď mala Elena vlastné problémy, nechcela jej ešte pridávať a preto si so všetkým poradila sama. Aj vtedy, keď počas jednej noci utiekla od prvého manžela Miša.

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