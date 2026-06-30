Nikomu neublížil, správal sa slušne a odišiel. Video modliaceho sa vodiča Boltu rozdelilo Slovákov
Moslimovia by mali každý deň vykonať päť povinných modlitieb.
„Toto je v pohode akože?“ pýtala sa vo videu kandidátka na predsedníčku Bratislavského samosprávneho kraja Zuzana Krajčovičová po tom, ako si všimla vodiča taxislužby Bolt. Ten si počas pracovnej prestávky rozložil modlitebný koberček a pomodlil sa pri rodinných domoch v okrese Bratislava. Video sa v priebehu niekoľkých hodín masívne rozšírilo po sociálnych sieťach a vyvolalo stovky reakcií. K celej situácii sa teraz vyjadrila aj Islamská nadácia na Slovensku.
Čo sa vlastne stalo
Krajčovičová vo videu vodiča oslovila slovami: „Haló, si v pohode chalan? Are you OK?“ Muž jej gestom naznačil, že je v poriadku, dokončil modlitbu, zbalil si koberček a odišiel. Pod príspevkom na sociálnych sieťach sa okamžite rozbehla búrlivá diskusia. Kým časť ľudí považovala modlitbu na verejnosti za nevhodnú, mnohí upozorňovali, že vodič nikomu neprekážal, nikoho neobmedzoval a iba si plnil svoju náboženskú povinnosť.
„Z videa sa zdá, že vodič taxislužby si počas svojej pracovnej pauzy (v aute nesedel žiadny zákazník) splnil svoju náboženskú povinnosť. Využil voľnú chvíľu, rozložil si koberček na zemi a v pokoji sa pomodlil,“ uviedla Islamská nadácia na Slovensku na sociálnej sieti a doplnila, že vodič využil pracovnú prestávku na vykonanie jednej z piatich povinných denných modlitieb. Nadácia zároveň poukázala na to, ako šofér reagoval po oslovení.
„Keď naňho pani s mobilom v ruke začala pokrikovať, zachoval sa absolútne slušne – bez akýchkoľvek emócií či agresie sa na ňu usmial, odkýval, že je v poriadku, slušne sa odzdravil, zbalil si koberček a odišiel,“ informovala.
Nikoho neobmedzoval
Vo svojom stanovisku nadácia zdôraznila, že z dostupných záberov nie je zrejmé, že by vodič komukoľvek ublížil. „Nikoho neobmedzoval, nikoho neohrozoval, nikoho neobťažoval. Napriek tomu sa stal terčom predvolebnej kampane a natáčania bez jeho súhlasu s cieľom vyvolať strach a zbierať politické body,“ uviedla Islamská nadácia na Slovensku, ktorá ocenila, že množstvo Slovákov sa šoféra v diskusii zastalo.
„Teší nás, že veľká časť ľudí v diskusiách ukázala zdravý rozum a šoféra sa zastala. Ľudia pripomínali, že ide o jeho náboženskú povinnosť, nikomu nerobí nič zlé a správa sa slušne,“ dodala nadácia.