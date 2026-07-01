Bol len prvák, keď dedkovi ukradol cigaretu. Známy mladík je jedným z tých, ku ktorým kedysi vzhliadal
Vždy ho fascinovalo, ako umelci dokážu narábať s hovoreným slovom.
Keď mal chlapec z fotografie šesť rokov, prišiel na prázdniny k starým rodičom. Dedko bol fajčiar a keďže babka od začiatku tušila, čo by sa mohlo stať, hneď po príchode ho rázne varovala, aby sa jeho cigariet ani nedotkol. Práve zakázané ovocie však známeho mladíka lákalo zo všetkého najviac a hoci bol v tom čase sotva prvák, babkino upozornenie zobral ako pozvánku a tajne ochutnal svoju prvú cigaretu.