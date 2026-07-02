Keď klamali o tom, čo robí v Dubaji, veľmi plakala. Kika Ďurišová je šťastná s Nikom, s ktorým to vyhrala
Známy influencerský pár svoju lásku nedávno spečatil aj pred oltárom.
„Prišiel mi do života správny človek a život ide správnou cestou...,“ napísala dojato Kika Ďurišová na sociálnej sieti, keď ju jej partner Niko požiadal o ruku. Známa slovenská influencerka má na sociálnych sieťach viac ako 200-tisíc fanúšikov. Spolu s českým youtuberom sa po prvý raz spolu ukázali na jednom z priamych prenosov obľúbenej tanečnej súťaže Let's Dance, no ich láske spočiatku verejnosť príliš nepriala.
Pod ich zábermi na internete sa totiž objavovalo aj množstvo negatívnych komentárov a obaja zaľúbenci tak čelili predsudkom. Pre influencerku to však nie je jediná nepríjemná skúsenosť, ktorej v mediálnom priestore musela čeliť - v minulosti sa totiž potýkala s kauzou, keď jej ukradli identitu a písali o nej, že robí eskort v Dubaji. Všetko sa však našťastie obrátilo na dobré a Kika a Niko dokonca svoju lásku pred časom už aj spečatili pred oltárom.
Šok v Amerike
Kiku Ďurišovú pozná verejnosť najmä ako influencerku, ktorú na sociálnych sieťach sleduje viac ako 200-tisíc fanúšikov najmä pre jej dokonalú postavu a výzor. Atraktívna brunetka však bola životné skúsenosti v minulosti získavať aj za veľkou mlákou, kde to spočiatku nemala jednoduché. Priznala to v podcaste Refresheru s tým, že do Ameriky túžila ísť už od svojich šestnástich najmä preto, aby sa zdokonalila v angličtine. Čo sa jej teda napokon aj podarilo o desať rokov neskôr.
„Takže som veľmi rada, že som mala tú možnosť, že sa mi to teda podarilo si to splniť,“ uviedla ďalej Kika Ďurišová s dodatkom, že keď tam prišla, tak bol to pre ňu šok, lebo to ubytovanie je tam strašné drahé a tým, že ona už má rada nejaký ten svoj komfort, tak chcela bývať sama.
Ukradnutá identita
„Nechcela som zdieľať bývanie s niekým iným. Keďže tam v Amerike nikdy nevieš, na koho narazíš. No a potrebovala som bezpečnú lokalitu. Takže som si našla ubytovanie, ktoré teda nebolo až také drahé, no a to sa potom odzrkadlilo aj na tom, keď som otvorila dvere - na zemi som mala také privítanie, že citrón, hodiny, tak neviem, či je to nejaký americký zvyk,“ prezradila so smiechom influnecerka, pre ktorú to bolo spočiatku náročnejšie a prvé dva dni si svoje bývanie musela dať trošku do poriadku. Zlý začiatok mal ale napokon dobrý koniec a Kike Ďurišovej sa v Spojených štátoch podarilo naozaj splniť si svoje sny.
Pre známu influencerku to však nie je jediná nepríjemná skúsenosť, s ktorou sa v mladom veku už musela vysporadúvať. S jej menom sa totiž spája kauza, keď jej niekto ukradol identitu a potom o nej písali, že robí eskort v Dubaji.