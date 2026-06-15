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Mersi, Mercedes, čo je to za meno? Najvýraznejšej účastníčke Ruže pre nevestu ho rodičia nevybrali náhodou
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Mersi, Mercedes, čo je to za meno? Najvýraznejšej účastníčke Ruže pre nevestu ho rodičia nevybrali náhodou

Mersi prezradila, čo sa ukrýva za jej netradičným menom.
Mersi prezradila, čo sa ukrýva za jej netradičným menom. — Foto: Instagram @ mersinka_, tvmarkizaofficial, ruzaprenevestu.markiza (Promo fotografie TV Markíza k relácii Ruža pre nevestu)

Atraktívna tmavovláska zaujala v obľúbenej zoznamovej šou. 

Patrí medzi tie, ktoré okamžite zaujmú a na ktoré sa nezabúda. Mercedes (alebo familiárne Mersi) si televíznych divákov v zoznamovacej šou Ruža pre nevestu získala nielen svojím výzorom či vystupovaním, ale aj svojím netradičným menom. Na svojom profile na sociálnej sieti nedávno prezradila jeho príbeh ako aj dôvod, prečo sa rodičia rozhodli, že ju pomenujú práve takto.

Instagram Post
Instagram Post
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Unikátne meno

Marcedes Gálisová, zrejme najvýraznejšia tvár reality šou Ruža pre nevestu, skončila v relácii síce pred bránami finále, ale divákov nepochybne zaujala. A nebolo to len pre jej atraktívny a nápadný výzor či sebavedomé vystupovanie, ale tmavovlasá kráska je aj hrdou nositeľkou mena, ktoré na Slovensku len ťažko nájdete.

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Príspevok používateľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)
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Práve za jej netradičným menom sa skrýva zaujímavý príbeh, ktorý sa Mercedes rozhodla pred časom na sociálnej sieti odhaliť. A prezradila, že výber jej mena nie je náhoda - rodičom sa vraj páčil nielen príbeh a história spojená s týmto menom, ale aj to, že nejde len o drahú automobilovú značku, ale o reálne ženské meno, ktoré je používané v mnohých krajinách sveta. 

Príbeh aj história

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