Pod nôž si nikdy neľahne a manžel ju miluje aj bez mejkapu. Ženy, táto vec počká, odkazuje Cindy Crawford
Hviezda 90. rokov sa aj v šesťdesiatke snaží vyzerať čo najprirodzenejšie.
Na svetových mólach a pred objektívmi fotografov hviezdila v najmä 90. rokoch, no jej vek by ste jej zrejme netipovali – a aj ako čerstvá šesťdesiatnička sa usiluje starnúť prirodzene a bez kozmetických vylepšení. Ako Cindy Crawford priznala v rozhovore pre Entertainment Tonight, hoci nad nimi uvažovala, rozhodla sa pre prirodzený vzhľad. Dôvodom je aj manžel, ktorý má na takéto veci jasný názor a jeho slová by isto potešili nejednu ženu.
Pod nôž si neľahne
Cindy Crawford patrila medzi najväčšie topmodelky 80. a 90. rokov, keď spolu s Claudiou Schiffer, Naomi Campbell, Lindou Evangelistou, Christy Turlington a Kate Moss zmenili vtedajší svet módy. Modelky sa v tom období po prvýkrát stali globálnymi celebritami a ich éru symbolizovala práve táto tzv. „Veľká šestka“ (The Big Six).
Dnes má Cindy Crawford 60 rokov a napriek tomu, že pri starostlivosti o svoj vzhľad už skúsila lasery, PRP (Platelet-Rich Plasma – ide o liečbu vlastnou krvnou plazmou, ktorá sa využíva v ortopédii, dermatológii a reprodukčnej medicíne, pozn. red.) a ďalšie veci, ísť pod nôž vraj v úmysle nemá.
Všetko posuňte
A to čiastočne aj kvôli svojmu manželovi Randemu, ktorý ju v tomto rozhodnutí plne podporuje. Na umelé zasahovanie do krásy a mejkap má rázny názor.