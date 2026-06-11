Lenke a Riškovi na mesiac zostáva 60 eur: Najväčší strach mám z toho, aby sme neprišli o strechu nad hlavou
Bojuje s chorou chrbticou aj strachom o syna.
„Nikdy som si nemyslela, že budem musieť prosiť o pomoc. Dnes však viem, že sama to už nezvládam,“ hovorí so smútkom mamička Lenka, ktorá ostala so synom Riškom sama v čase, keď sa jej zo dňa na deň zrútil celý život. Pre vážne problémy s chrbticou prišla o prácu, čaká ju ďalšia hospitalizácia a ich jediným pravidelným príjmom zostalo 60 eur mesačne z rodinných prídavkov.
Najťažšie pre ňu nie sú bolesti ani neistota z budúcnosti. Každý deň ju trápi predstava, že by so synom mohli prísť o strechu nad hlavou. Za nájom platia 300 eur, no momentálne nemá z čoho pokryť ani základné výdavky.
Ťažké obdobie
Lenka dnes nedokáže pracovať. Je evidovaná na úrade práce, no pomoc od štátu zatiaľ neprichádza. Ako vysvetlila pre portál Donio, vybavovanie dávok trvá príliš dlho a ich situácia sa medzitým stáva neudržateľnou.
Popri vlastných zdravotných problémoch sa stará aj o syna Riška, ktorý je alergik a astmatik. Potrebuje pravidelné lieky aj zdravotnú starostlivosť. Chlapca pritom čaká veľký životný krok – od septembra nastupuje na strednú školu.
„Najväčší strach mám z toho, aby sme neprišli o strechu nad hlavou a aby som synovi dokázala zabezpečiť základné potreby, školské pomôcky, lieky a pokojné detstvo bez stresu z existenčných problémov,“ priznala Lenka na darcovskom portáli.