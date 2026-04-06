Prepána! zhíkla Kovalčíková, keď ho zbadala. Max z Oteckov vyrástol, o budúcnosti už má jasnú predstavu
Fotografie zo stretnutia s Braňom Deákom vyvolali medzi fanúšikmi rozruch.
Hovorí sa, že to, ako rýchlo letí čas, si najviac uvedomíme až pri pohľade na deti – a platí to aj v prípade mladých televíznych hviezd, ktoré divákom rastú priamo pred očami. Príkladom je aj Tobias Král, neposedný Max z Oteckov, z ktorého sa akoby mihnutím čarovného prútika stal takmer dospelý mladý muž. Jeho nedávne stretnutie so seriálovým otcom Braňom Deákom mnohým vyrazilo dych.
Je z neho nádejný športovec
Generácia detských hercov, ktorí v úspešnom seriáli stvárnili najmladšie postavy, je dnes už výrazne staršia. Seriálový Max mal vtedy len 7 rokov a svojím rozkošným zjavom, pohotovými poznámkami aj prirodzeným hereckým talentom si dokázal získať srdcia mnohých Slovákov.
Dnes už má Tobias 15 rokov a Braňa Deáka takmer prerástol. Z detskej televíznej hviezdy sa stal nádejný športovec, ktorý sa venuje štúdiu cudzích jazykov a o svojej budúcnosti má jasnú predstavu. „Chcel by som sa venovať hlavne futbalu, ale ešte uvidím, čo ma čaká,“ vysvetlil pre Nový Čas.
Koľko rokov prešlo?
Na ulici ho vraj spoznáva čoraz menej ľudí, od skončenia natáčania sa totiž výrazne zmenil. Keď teda Braňo Deák nedávno zverejnil koláž fotografií z ich stretnutia, vyrazil tým dych nielen fanúšikom, ale aj svojim hereckým kolegom a priateľom.