Nepočujúce kučeravé dievčatko, ktoré sa bojí. Bety z Dunaja si podmanila Slovákov svojou prirodzenosťou
K hereckej úlohe sa dostala náhodou.
Malé, kučeravé nepočujúce dievčatko, ktoré prežíva strach, aký si dnes len ťažko vieme predstaviť – spolu s otcom Joachimom jej totiž hrozí transport do koncentračného tábora. Postava malej židovky Bety zo seriálu Dunaj, k vašim službám sa v posledných epizódach dostáva do centra deja a jej herecký talent si všíma čoraz viac ľudí. Málokto však vie, kto stojí za jej presvedčivým výkonom.
Bety stvárňuje osemročná Sofia Lord z Bratislavy. Ako informuje portál Zdravie, dievčatko, ktoré si diváci zamilovali pre jej prirodzenosť, je aj v skutočnosti nepočujúce. Napriek tomu pôsobí pred kamerou suverénne a bezprostredne – akoby herectvo bolo pre ňu úplne prirodzené.
Rozhodla náhoda
K seriálu sa pritom dostala úplnou náhodou. Ako prezradila jej mama Barbora, producent prišiel hľadať deti priamo do školy pre žiakov so sluchovým postihnutím. „Podľa jeho slov ho Sofia očarila hneď na prvú,“ spomína v rozhovore pre Zdravie.
Sofia tak získala úlohu, ktorá dnes patrí medzi najsilnejšie detské postavy v seriáli. Jej Bety vyrastá len s otcom a dej ju stavia do čoraz náročnejších situácií v období Slovenského štátu.
Nepočujúce, no ukecané dievčatko
Aj keď Sofia nepočuje, jej mama ju opisuje veľmi výstižne. „Sofia je síce nepočujúce, ale strašne ukecané dievčatko, doslova,“ hovorí s úsmevom.
Poruchu sluchu jej diagnostikovali už po narodení. Rodina sa preto naučila znakovať, aby spolu dokázali komunikovať. Postupne však pribudli načúvacie prístroje a neskôr aj kochleárne implantáty, vďaka ktorým dnes dokáže komunikovať aj hovorenou rečou.
Ako jej mama uviedla v rozhovore pre Zdravie, aj napriek modernej medicíne zostáva sluchové obmedzenie celoživotné. „Kompenzované ucho totiž nerovná sa zdravé ucho,“ vysvetlila.