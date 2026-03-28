Každú sekundu cítila, že nádor je v nej. Hviezda Pobrežnej hliadky dnes hrdo ukazuje svoje hlboké jazvy
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Každú sekundu cítila, že nádor je v nej. Hviezda Pobrežnej hliadky dnes hrdo ukazuje svoje hlboké jazvy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Andrea Vadkerti.

SLEDUJE NÁS 207 257 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nicole Eggert si prešla peklom.
Nicole Eggert si prešla peklom.

Slávnej herečke zákerné ochorenie diagnostikovali v roku 2024.

Keď v januári 2024 diagnostikovali bývalej hviezde seriálu Pobrežná hliadka Nicole Eggert rakovinu prsníka, v rozhovore pre People vtedy uviedla, že po určení diagnózy sa cítila sama. „Bol to jednoducho ten moment, keď som mala pocit, že pre vás nikto nemôže nič urobiť,“ vysvetlila ďalej herečka, ktorá na svojej ceste za uzdravením podstúpila úplnú hysterektómiu (chirurgické odstránenie maternice, ktoré vykonáva gynekológ, pozn. red.), keďže jej okrem rakoviny prsníka včasne zistili aj ďalšiu rakovinu.

Dva roky po stanovení diagnózy sa tiež so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti podelila o informácie, ako sa aktuálne má a neváhala ukázať jazvy po zákroku. Herečka otvorene hovorí o svojom boji so zákernou chorobou a o tom, ako si svoje telo vážila a snažila sa ho znova vybudovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Brande Roderick (@branderoderick)

Prešla peklom

Nicole Eggert si väčšina ľudí vybaví ako tú peknú opálenú blondínku s vyšportovanou štíhlou postavou v červených plavkách, ktorá v legendárnom seriáli Pobrežná hliadka pomáha zachraňovať životy ľudí. Slávna herečka si však za posledné roky prešla hotovým peklom, keď najprv bojovala s rakovinou prsníka a neskôr jej lekári zachytili v tele ďalšie nádorové ochorenie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Baywatch (@baywatchtv)

Podstúpila preto úplnú hysterektómiu - a so svojimi jazvami po zákroku sa podelila aj s verejnosťou. „Môžeme sa poddať strachu a úzkosti alebo sa môžeme odvážne vzdať tejto veľkej záhade,“ napísala k príspevku na svojom profile na sociálnej sieti a pridala fotografiu, na ktorej si dvíha tričko, aby odhalila jazvy a modriny na bruchu. „Výsledky testov ukázali skoré príznaky ďalej rakoviny,“ pokračovala a dodala: „Som vďačná svojim lekárom, že ma tak pozorne sledovali,“ uviedla ďalej herečka, ktorá o rakovine prsníka po prvý raz prehovorila v roku 2024.

Musela sa s tým vyrovnať

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

