Zuby ako Ronaldinho, píšu jej neprajní Slováci. Simona Leskovská prekonala aj stratu najdôležitejšieho muža

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Zverejnili ďalšiu krásnu správu.

Maxík už nie je jedináčik. Vinczeovci si adoptovali druhé dieťa, týždne to tajili z dobrého dôvodu

Viktor, Adela a Max.

Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Viktor, Adela a Max.

Maxík prišiel s kufríkom, ktorého obsah ich rozsekal. Adela a Viktor synčekovi pravdu nikdy netajili

Zverejnili ďalšiu krásnu správu.

Maxík už nie je jedináčik. Vinczeovci si adoptovali druhé dieťa, týždne to tajili z dobrého dôvodu

Sociologička, bývalá premiérka Iveta Radičová a paralympionik Ján Riapoš.

Keď ju opustil pre mladšiu, bola to rana. Iveta Radičová a Ján Riapoš pobúrili aj kňazov v kostoloch

Kamil Mikulčík.

Keď sa rozviedol s Tormovou, uľavilo sa mu. Kamil Mikulčík je vetroplach, ktorý má rád šokové terapie

Janka Hospodárová s partnerom Ľubošom.

Keď zomrel muž jej života, nemohla tomu veriť. Janka Hospodárová s o 16 rokov starším žila rozprávku

Milan Ondrík našiel šťastie pri Zuzke.

Syn je z diabolského zväzku, šepkali si na Orave. Milan Ondrík žije so Zuzkou desaťročia bez pokrytectva

Veľký test káv z obchodov priniesol prekvapenie. Značka so spornou povesťou porazila aj drahších rivalov

Foto: Instagram - @simileskovska

Keď prišla o muža svojho života, pol roka bola mimo.

„Tá, čo má fotku s Ronaldom.“ Aj takto dnes mnohí vnímajú športovú redaktorku Simonu Leskovskú. Jedna fotografia, jeden moment, jeden virálny príbeh a človek je zrazu zaškatuľkovaný. Lenže za tou fotografiou je viac než desať rokov tvrdej práce, odmietnutí aj pochybností, či má v mužskom svete športu vôbec miesto. Za jej cestou stojí aj otec, ktorý ju viedol k disciplíne a viere v seba a keď oňho náhle prišla, na čas sa jej zrútil svet. Práve vtedy však stretla Stanislava Lobotku – človeka, ktorý jej rozumel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kto ťa bude brať vážne?

Simona Leskovská nikdy nebola typ, ktorý by dokázal sedieť na mieste. „Bola som veľmi hyperaktívne dieťa,“ prezradila v podcaste Suspeak rodáčka z Bratislavy, ktorú k pohybu viedol jej otec, celoživotný športovec, ktorý jej ukázal, že disciplína a pohyb nie sú povinnosťou, ale prirodzenou súčasťou života. Prešla si atletikou, gymnastikou a napokon zakotvila pri volejbale, ktorý ju formoval najviac. Osem rokov hrala za Sláviu UK, jeden z najúspešnejších klubov na Slovensku, s ktorým získala aj titul majsteriek.

Prečítajte si tiež: Chodil sa pozerať, ako hráva hádzanú. Marek Hamšík musel o životnú lásku zabojovať, najprv hovorila nie

„Keby nebolo zdravotných problémov, možno by som hrala dodnes,“ povedala otvorene Simona, ktorá síce opustila ihrisko, no šport z jej života nezmizol. Po tréningoch si sadala pred televízor a sledovala futbal. Nie preto, aby si oddýchla, ale preto, že ju fascinoval. Talianska liga, španielska La Liga a niekde medzi tým všetkým vyslovila vetu, ktorá by sa v tom čase zdala mnohým až trúfalá: „Toto raz bude môj job.“ Lenže v tom období ženy na štadiónoch nedostávali priestor – neboli komentátorky ani redaktorky priamo pri zápasoch, neboli súčasťou toho sveta tak, ako je to dnes. A keď sa rozhodla, že doň vstúpi, stretla sa s odmietnutím. „Kto ťa bude brať vážne?“ pýtali sa jej. „Aaa, modeločka ide,“ šepkali si na štadióne, keď prišla pracovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komerčná krása

„Hovorili mi, že žena nemá v športe čo robiť. Že je to mužská parketa,“ spomínala Simona, ktorá sa nenechala odradiť. Študovala mediálnu komunikáciu, stážovala v televízii, pracovala v reklamnej agentúre a pomedzi to ju zavolali aj do sveta modelingu. Ani tam však nebola pre niekoho „dosť“.

Prečítajte si tiež: Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Na kastingoch si vypočula vetu, ktorá v nej dlho rezonovala – vraj je „komerčne pekná“. Nie dosť výnimočná, nie dosť výrazná. Nie taká, akú by si predstavovali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Začneš si klásť otázky – prečo som nebola dosť dobrá? Mám príliš malý nos, príliš veľké boky, mohla som vyzerať inak?“ priznala otvorene Simona, ktorú kritika sprevádzala aj neskôr. Hoci športovému svetu dokázala, že má vedomosti aj schopnosti, aby mohla konkurovať mužským športovým komentátorom, fanúšikovia na nej nenechali suchú nitku.

Už ste čítali?

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…

Život v zahraničí jej rozšíril obzory a cestovanie odporúča aj ďalším.

Dominika žila v Brazílii: S blond vlasmi som bola atrakciou. Ľudia boli skvelí a so všetkým mi pomáhali

Ľahko sa prispôsobuje, preto prepnúť z brazílskej na anglickú kultúru…

Maroš Bílik / Vo väznici.

Aj brutálna vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha ľuďom, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s tými, ktorí sú často na okraji…