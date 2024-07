Nahlas hovoria o strachu, ktorý cítili, keď ich zneužili. Známe ženy svojou otvorenosťou pomáhajú druhým

V minulosti ich sexuálne zneužili, s odstupom času sa rozhodli o hroznom zážitku verejne prehovoriť. Tieto známe osobnosti chcú vlastným priznaním pomôcť ďalším obetiam sexuálneho zneužívania či útoku.

5. Brooke Shields

Herečka o svojom hroznom zážitku otvorene prehovorila v dokumente Pretty Baby. Po absolvovaní univerzity v Princetone v roku 1987 sa snažila zohnať nejakú hereckú úlohu, a tak išla na večeru s hollywoodskym manažérom, s ktorým mali hovoriť o potenciálnej práci. „Myslela som, že je to pracovné stretnutie,“ uviedla Brooke v rozhovore pre USA Today. „Už som toho človeka stretla a vždy bol ku mne milý,“ dodala. Jeho správanie sa však počas jedla začalo meniť a o filme nediskutoval.

Po večeri trval na tom, že jej zavolá taxík do jeho hotelovej izby a tam na ňu zaútočil. „Bolo to ako zápasenie,“ povedala herečka a pri spomienke na útok sa rozplakala. „Bála som sa, že ma zadusí alebo niečo také... Prehrávala som si tú scénu v hlave, takže som sa až tak nebránila. Úplne som stuhla a hlavou mi šlo len: ‚Zachráň sa a dostaň sa odtiaľ preč.’​“ Každý podľa nej spracováva svoju vlastnú traumu v inom časovom horizonte. „No chcem sa zastať žien, ktorým sa stalo niečo podobné, aby dokázali vyjadriť svoju pravdu,“ povedala pre magazín People.

4. Paris Hilton

Dedička hotelového impéria pre magazín Glamour prezradila, že ju vo veku 15 rokov zdrogoval a znásilnil muž, ktorého stretla v obchodnom dome v Los Angeles. „Jedného dňa nás pozval k sebe domov a ponúkol nám nejaký drink. Ja som v tom čase ešte nepila, tak som ochutnala možno jeden, dva dúšky. Okamžite som začala pociťovať závrat a prichádzali na mňa mdloby. Pamätám si len, ako mi zakrýva ústa a šepká do ucha: ‚Snívaš, snívaš‘,“ spomínala na otrasný zážitok.

3. Jane Fonda

Americká hviezda v rozhovore pre The EDIT tiež priznala znásilnenie. „Ako dieťa som bola som znásilnená a sexuálne zneužívaná a neskôr ma vyhodili z práce, pretože som sa odmietla vyspať so šéfom,“ spomínala. Paradoxne si však vždy myslela, že je to jej chyba, pretože neurobila alebo nepovedala správnu vec. Desivé zážitky z detstva ju napokon priviedli k rozhodnutiu založiť v roku 2001 Centrum Jane Fondovej, ktoré pomáha mladým ženám s reprodukčným zdravím. „Uvedomte si, že znásilnenie a zneužívanie nie je vaša chyba,“ zdôrazňuje umelkyňa.