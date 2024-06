Týždenne minú 20 kíl mäsa, 40 litrov mlieka a sto vajec. Mama 16 detí by však tento život nikdy nemenila

Vyrastala ako jedináčik, no v hĺbke duše snívala o veľkej rodine a plnom dome roztomilých nezbedníkov. Rodina Američanky Lyette Rebackovej má aktuálne 18 členov a aj keď je ich život občas poriadne rušný, nemenili by - práve naopak. „Sme presvedčení, že nie je nič lepšie a úžasnejšie, než mať deti a vychovávať ich. Je to úžasná možnosť robiť niečo, čo má skutočne zmysel,“ prezradila hrdá mamička pred časom pre NY Post.

Láska na prvý pohľad

Keď Lyette ako 19-ročná spoznala svojho manžela, realitného makléra Davida, bláznivo sa zamilovala. Až tak veľmi, že dvojici stačilo len desať dní od zoznámenia na to, aby sa spontánne zobrali. Bláznivé rozhodnutie sa im vyplatilo, dnes sú spolu už viac ako 30 rokov a plnia si všetky sny, vrátane tých o veľkej rodine.

Dva roky po svadbe Lyette otehotnela a dnes v dome tejto spontánnej rodiny žije 18 členov. S Davidom totiž vychovávajú 12 biologických a štyri adoptované deti. „S tým, ako nám deti postupne pribúdali, si z nás občas ľudia robili srandu a vtipkovali v zmysle, nech si už radšej zaobstaráme do spálne televíziu,“ smeje sa s odstupom času žena, ktorá však vo veľkej rodine našla zmysel svojho života.

Lyette je žena činu, denne vstáva o pol šiestej a spíše si zoznam úloh. Hovorí, že nevie odpočívať - okrem toho, že sa venuje práci v niekoľkých charitatívnych organizáciách, zvláda všetky svoje ratolesti učiť sama doma. Taktiež píše blog s názvom „The Rebacks“, kde ľuďom ukazuje realitu svojich bežných dní.

40 várok bielizne a 80 rôznych krúžkov

