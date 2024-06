Choroba navždy poznačila ich rodinu. Miro Noga by dal život za to, aby bol jeho syn zdravý

Pracoval, bol úspešný, každý ho poznal, no v jednej chvíli sa mu zrútil svet. Miro Noga niekoľkokrát otvorene povedal, že najväčšia skúška v jeho živote prišla v čase najväčšej slávy, keď sa mu po revolúcii narodil chorý syn. Po rokoch teraz v rozhovore pre Báječnú ženu priznal, že choroba syna Mareka ich rodinu navždy poznačila.

Foto: TASR

Nemuselo to tak dopadnúť

S manželkou Líviou mali syna Olivera, no keď sa im narodil Marek, ich život sa otočil o 180 stupňov. „Žiaľ, dopadlo to veľmi zle,“ povedal otvorene herec. Marek sa narodil s ťažkým postihnutím a mal viacero zdravotných problémov. „Vtedy som bol na dne,“ hovoril v minulosti pre Báječnú ženu Miro Noga, to však nebolo všetko.

Herec prezradil, že najťažšie bolo, keď mladší syn musel ísť po roku do ústavu. „Ale keby bola v Marekovom prípade po pôrode prevedená inak zdravotná starostlivosť, keby mal cétečko... Proste... Neodhadlo sa to. Nemusel vôbec dopadnúť ak, ako to dopadlo,“ vysvetlil teraz po rokoch.

Foto: TASR

Rodinu to poznačilo

„Nikto, kto to nezažil, si nevie predstaviť, čo to je,“ vravel pre Korzár Miro Noga. Zmieriť sa s osudom bolo preňho aj pre manželku veľmi ťažké, pričom bolestivé a náročná situácia pochovala ich manželstvo. Priznal, že so situáciou sa vyrovnával zle a najmä alkoholom, čo bola podľa neho veľká chyba.

