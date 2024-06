Pri prvej reportáži sa riadne hanbil. Najväčším kritikom Dušana Gabániho bola vždy jeho manželka Melánia

To, že by sa chcel stať športovým komentátorom, vedel už ako dieťa a napokon sa mu to splnilo. Dušan Gabáni sa vďaka svojej práci dostal do toľkých krajín na svete, že mu to počas minulého režimu mnohí závideli. Dnes tento legendárny komentátor oslavuje 79. narodeniny.

Dušan Gabáni. Foto: RTVS

Komentátorom chcel byť od detstva

Športový komentátor Dušan Gabáni sa narodil 6. júna 1945 v obci Gbely. V juniorskom veku aktívne hral futbal, sľubnú kariéru však ukončilo vážne zranenie, okrem toho mal rôzne tvorivé ambície - ako píše RTVS, kreslil karikatúry, vymýšľal aforizmy a písal krátke poviedky. Najviac ale túžil po kariére športového komentátora.

Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu UK, odbor telesná výchova a zemepis. Jeho spolužiakmi na fakulte telesnej výchovy boli významní tréneri a činovníci športu, medzi nimi lyžiarsky tréner Pavol Šťastný, futbalista Vlado Hrivnák, hokejista Vlado Lukscheider či volejbalový tréner Vlado Hančík.

Zdvihol mu priamo Polák

Po skončení štúdia najprv učil na strednej škole, v rokoch 1972 až 1995 pracoval v Slovenskej televízii. „Keď v Československej televízii hľadali externistov, zavolal som tam a prihlásil som sa. To číslo si ako jediné pamätám dodnes: 335 292. Spomínam si, že mi to zdvihol priamo Karol Polák, s ktorým som neskôr sedel v práci za jedným stolom,“ povedal Dušan Gabáni pre Plusku. Polák mu povedal, nech sa teda príde ukázať, zvyšok je už história.

