Chlapče, rob niečo, bude ťa škoda, varoval ho lekár. Vilo Rozboril mal 30 rokov na stole kávičku a cigarety

„Mňa vysoký tlak nedorazí. Ja sa dorazím sám,“ smial sa na sociálnych sieťach Vilo Rozboril, ktorý v detstve zdvíhal tlak rodičom a v dospelosti ho neudržateľným životným tempom zase zdvíhal sám sebe. Otvorene priznal, že 30 rokov v jeho živote nesmela chýbať verná kombinácia – kávička s cigaretkou. Keď si ale vypočul rázne slová lekára, vedel, že bude musieť niečo zmeniť, inak sa nedožije päťdesiatky.

Volali ho Macko Uško

V detstve Vila Rozborila nič nenasvedčovalo tomu, že by mal byť moderátorom, ktorého dnes mnohí prezývajú aj anjelom bez krídel. Ako dieťa bol skôr poriadne čertisko. Od učenia sa nikdy nepretrhol a radšej trávil čas všade tam, kde sa dala urobiť nejaká neplecha.

„Problémy nastali v druhom ročníku, teda keď sa začali búriť hormóny. V zásade som bol účastný každej študentskej ‚prasačinky‘, ktorá sa vyskytla. Skončilo sa to dvojkou zo správania na konci roka. Jediné, čo som dodatočne ocenil, bol fakt, že som ju dostal ako jediný,“ prezradil pre Život Vilo Rozboril, ktorého na gymnáziu prezývali Macko Uško.

„Mám totiž dosť malé uši, ale jedno - ľavé - mi trochu viac odstáva ako to druhé. Kým som bol malé dieťa, tak mi to nevadilo, ale keď ma tak začali kamaráti volať pred spolužiačkami vo veku, keď som mal okolo štrnásť rokov... Nebolo mi to veru jedno a hneval som sa preto,“ spomínal pre Korzár Vilo. V treťom ročníku sa nakoniec premenil na intelektuála, ktorý chcel ísť študovať divadlo. A hoci nakoniec vyštudoval herectvo, necítil sa byť v tejto profesii sám sebou.

Manželku si vzal dvakrát

Hovoril, že naskúšať a odohrať Rómea sa niekedy rovná fáraniu v bani a po účinkovaní v niekoľkých divadlách zistil, že to nie je nič preňho. Vďaka divadlu ale spoznal o tri roky staršiu Katku, ktorú si v snahe o udržanie rodiny zobral dvakrát.

