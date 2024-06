Miliónu Slovákov už cinkajú peniaze navyše. Niekoho poteší 2400 eur, iní dostanú o čosi menej

Dlho očakávané vyplácanie rodičovských dôchodkov sa začalo. Ako v pondelok informoval minister práce Erik Tomáš na tlačovej konferencii, tieto príspevky vyplatené budú jednorazovo a seniorom prídu vo výplatnom termíne dve platby.

Dve platby

„Bude vyplatený jednorazovo, a to v mesiaci jún,“ povedal minister o rodičovskom dôchodku. Bez ohľadu na to, či seniori dostávajú svoje dôchodky buď bankou prostredníctvom účtu, alebo poštou, tak v oboch prípadoch dostanú dve platby - platbu so štandardným dôchodkom a platbu s rodičovským dôchodkom.

Rodičovský dôchodok Sociálna poisťovňa v júni vyplatí vyše 908 000 seniorom, pričom priemerný ročný rodičovský dôchodok je 338,40 eura. Výška rodičovského dôchodku závisí od počtu detí pracujúcich na Slovensku, od výšky ich príjmov i od toho, či platia sociálne odvody.

Najvyšší a najnižší dôchodok

Minister práce pripomenul, že najvyšší ročný rodičovský dôchodok je vo výške 2439,60 eura. „Treba však povedať, že takýto rodičovský dôchodok dostane len jeden poberateľ, ktorý má desať pracujúcich detí,“ doplnil. Najnižší ročný rodičovský dôchodok bude vo výške 1,20 eura, a ten dostane 1597 poberateľov.

