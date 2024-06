Rozchádzam sa a sťahujem, priznala smutne a on nezaváhal. Barbora Chlebcová našla šťastie pri Tomášovi

Jej detský hlások poznalo celé Slovensko, pretože dabovala jednu z hrdiniek známeho sitkomu. Tvár Barbory Chlebcovej sme spoznali až vtedy, keď zažiarila v známej súťaži a dnes ju môžeme vidieť v úlohe záporáčky Terezy v seriáli Dunaj. Kariéra jej išla od ruky, no v súkromí to však mala kostrbaté. S otcom svojho prvého dieťaťa to nevyšlo, ale osud si pre ňu prichystal prekvapenie. Pri dabovaní jednej telenovely stretla sympatického Tomáša a okamžite medzi nimi preskočila iskra. „Verím, že veci sa dejú, pretože to tak má byť,“ hovorí herečka.

Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Mala 18 a bola to zábava

Hlas rodáčky zo Svitu je známy z dabingu ešte z čias, keď ho prepožičala malej Vanesse v Šou Billa Cosbyho. Barbora však nevyštudovala herectvo, ale psychológiu. Do povedomia divákov sa zapísala, keď sa ako osemnásťročná zúčastnila súťaže Dievča za milión.

Barbora sa vďaka dabingu v televíznom prostredí pohybovala bez stresu. Jej zámerom vraj nebolo sa dostať na televízne obrazovky, jednoducho to len chcela skúsiť. „Kamarátka mi povedala o súťaži, tak som šla. Mala som 18 a bola to zábava,“ zaspomínala si v rozhovore pre týždenník Nový Čas pre ženy s tým, že najkrajšie zo súťaže sú pre ňu priateľstvá, ktoré pretrvali dodnes.

Desať finalistiek počas prvého priameho prenosu reality šou Dievča za milión - píplmeter 20. októbra 2004 v Bratislave. Dolný rad zľava: Katarína Ivanková, Karin Olasová, Ľubomíra Gabrielová, Zuzana Panczová, Zuzana Dvorská. Hore zľava: Barbora Chlebcová, Michaela Suríniová, Petra Lenártová. Katarína Suchoňová a Lucia Uličná. Foto: REPRO TASR

Babka to nedokáže sledovať

Herečka sa po pracovnej stránke aktuálne darí. Objavila sa v seriáli Zrada po boku Milana Ondríka a českej hviezdy Kláry Issovej, ale svoje herecké nadanie a talent zúročuje aj v divácky obľúbenom seriáli Dunaj, k vašim službám. A hoci tam stvárňuje nepríjemnú starú dievku, ráznu predavačku Terezu, snaží sa ju podľa vlastných slov zahrať čo najlepšie.

Zrejme sa jej to aj darí, keďže na Barboru sa vraj na obrazovke nedokáže pozerať ani vlastná babka. Tá dokonca odchádza z obývačky, keď na obraze vidí svoju vnučku. Jej postavu totiž považuje za ohavnú. „Len hrám to, čo je napísané. Na pľaci si z toho robíme srandu. Ale áno, sú aj ľudia, ktorí nevedia oddeliť film alebo seriál od reality a prehnane to riešia. Moja babka to má asi najhoršie, tú zastavujú jej kamarátky a známe a pohoršujú sa, koho hrám, a prečo som si nevybrala inú postavu,“ prezradila herečka s úsmevom v rozhovore pre zenskyweb.sk s tým, že ona si však z toho ťažkú hlavu nerobí.

Smutné priznanie v štúdiu

Napriek tomu, že v kariére mala Barbora úspech, darilo sa jej ako dabingovej herečke aj ako moderátorke v rádiu, v láske to až také ružové nebolo. S priateľom Petrom, s ktorým má umelkyňa syna Filipa, síce vyzerali ako zohratá dvojica a svojou láskou sa radi pochválili aj na sociálnych sieťach, no opak bol pravdou.

