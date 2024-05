Po dedkovi zdedil trojky na vysvedčení. Chlapec si v škole našiel parťáka, ktorý mu chrbát kryje dodnes

Jeho babička bola skvelá kuchárka a on doteraz obľubuje maminu skvelú polievku. Na detstvo a mladosť si spomína najmä cez jedlo a dobroty, ktoré sa v rodine pripravovali. V škole síce nebol medzi tými najlepšími, no práve tam našiel svojho parťáka, s ktorým rozbehol spoločnú reštauráciu. Teraz ho pozná celé Slovensko vďaka tomu, že pôsobil v niekoľkých televíznych programoch. Navyše sa do veľkej miery podobá na svojho otca, s ktorým je na tejto fotografii.

Spoznávate chlapca, z ktorého sa stal skvelý šéfkuchár?

Foto: Facebook M. K.

