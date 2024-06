V krátkych tesilákoch ho pasovali za iskričku. Tomuto chlapcovi to s ľuďmi moc nešlo, zato výborne počítal

Chlapec na obrázku bol výborný v počítaní, dokonca nemal problém všetko počítať v hlave. Napriek tomu však nebol najlepší v medziľudských vzťahoch, v škole bol najneobľúbenejší. Napriek tomu sa už tam stal lídrom, keďže bol jediný, kto sa nebál vyhubovať učiteľke.

Neskôr sa s rodinou presťahovali do Nemecka, kde sa síce rýchlo naučil jazyk, no nesadol si s ľuďmi v tejto krajine. Následne využil svoj talent na matematiku a šiel študovať fyziku. To mu nevyšlo, preto si vybral ekonómiu. Keď sa vrátil na Slovensko, v štúdiu pokračoval a opäť sa stal lídrom - no tentoraz už v nie v škole, ale v politike.

Viete, o kom hovoríme?

Foto: Stránka R. S.

