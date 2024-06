Vyzeráme vyčerpane a staro, aj tak to nosíme. Toto je osem chýb, ktoré robíme s naším oblečením

Oblečenie ani zďaleka nikoho nedefinuje, no jednoznačne môže prispieť k pozitívnemu alebo negatívnemu prvému dojmu, ktorý robíme na ostatných. Podľa portálu Hayden-Hill dokonca nesprávny štýl obliekania vizuálne pridáva ľuďom na veku. To, ako sa tomu vyhnúť, opisujú v niekoľkých jednoduchých krokoch.

8. Priveľa čiernej

Je nadčasová, milovaná ľuďmi, ktorí chcú pôsobiť štíhlejšie a hodí sa takmer ku všetkému. Ak to však s obľúbenou čiernou farbou preženiete, je možné, že budete vyzerať vyčerpane a staro. „ Je skvelé mať v šatníku viacero základných čiernych kúskov, ale uistite sa, že to nie je jediná farba vášho oblečenia. Udržujte ho svieže a mladistvé zmiešaním iných farieb a vzorov, “ vysvetľujú na portáli.

Kombinovanie čiernych kúskov s jasnými farbami či zvieracími alebo inými vzormi vnesie konkrétnemu štýlu život a šťavnatosť. Ak však obľubujete neutrálne tóny, zvážte námornícku, sivú či béžovú.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/wirestock

7. Nekvalitné oblečenie

Nemusíte investovať do tých najdrahších tričiek a nohavíc, no ani šatník zložený z fast fashion kúskov nie je cestou a to minimálne pre tých, ktorí nechcú už na prvý pohľad pôsobiť lacno. Látku je vždy najlepšie skontrolovať v prirodzenom svetle, dať pozor na to, aby pekne visela a neškriabala.

6. Nesprávna spodná bielizeň

Nosenie takýchto kúskov vám uberá na elegancii bez ohľadu na vek. Už len vďaka správnej veľkosti podprsenky a jej bezšvovej verzii bez viditeľných línií budete pôsobiť mladíckejšie. Jednotlivé presvitajúce kusy totiž len zbytočne narúšajú dojem zo zvoleného outfitu.

