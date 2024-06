Aby nebol rozmaznaný, mama ho dala do sirotinca. Martin Huba vďaka trom ľuďom preplával životom

„Zaplaťpánboh, do genetického kódu som dostal vlastnosť, že sa snažím všetky situácie, v ktorých sa ocitnem, vidieť z tej lepšej strany,“ hovorieva Martin Huba, ktorý nezatrpkol, hoci ho slávni a prísni rodičia nikdy nepochválili a v rámci výchovy dokonca poslali do sirotinca. Jeden z našich najobľúbenejších hercov sa dokáže pozerať na život s nadhľadom vďaka dvom životným udalostiam a vďaka trom ľuďom, kvôli ktorým preplával životom bez toho, aby sa utopil.

Foto: TASR

Výchova bez pochvaly

Nemohol sa narodiť do známejšej rodiny. Mária Kišoňová Hubová bola sopránovou primadonou, hviezdou národnej opernej scény a Mikuláš Huba bol miláčikom hereckého publika a nestorom slovenskej činohry, ktorého manželka prezývala „štátny fešák“. Mico a Mimi – tak familiárne volali hviezdnu dvojicu, ktorým sa narodili tri deti. Dve dcéry a syn Martin.

„Mal som "široký záber" - jedna sestra je odo mňa staršia, druhá mladšia. Mladšiu som terorizoval, lebo bola mladšia, a tú staršiu, chudinku, preto, lebo som si chcel dokázať, že nie som od nej slabší a menší,“ spomínal pre SME Martin Huba na svoje detstvo, ktoré nebolo najjednoduchšie. Mal poriadne prísnu výchovu a dnes so smiechom hovorí, že podľa dnešných zákonov by mala asi jeho mama problém so sociálkou. „Nemala problém fuknúť mi zaucho,“ hovoril.

Od stola musel malý Martin odísť vždy, keď mľaskal alebo zabudol, že pri jedení polievky nemá ísť hlava k lyžičke, ale lyžička k hlave.

„Porozmýšľal som a potom, keď som sa vrátil, už som vedel, čo som urobil zle. Dnes sa vďaka tomu nemusím báť „obsluhovať anglického kráľa“,“ smial sa v rozhovore pre Denník N Martin Huba, ktorý sa musel zdraviť „ruky bozkávam“, pri pozdrave sa pozerať do očí, musel mať poriadok v izbe, utretý prach na stole a ustlanú posteľ. Pochvaly sa ale nedočkal.

Rok v sirotinci

„Za celý život ma jedenkrát nepochválila,“ uviedol v TV LUX Martin Huba, ktorému mama vždy hovorila, že o dobrých veciach netreba diskutovať, pretože tie sú jasné. Skôr sa zameriavala na chyby, ktorých sa musel človek zbaviť.

Národný umelec Mikuláš Huba a národná umelkyňa Mária Hubová Kišoňová. Foto: TASR/ČSTK - Magda Borodáčová

„Na tú dobu sme žili pomerne v luxusných pomeroch a mama sa strašne bála, aby som nebol rozmaznaný. Tak ma do prvej triedy dala do sirotinca,“ prezradil Martin Huba, ktorý mal v v tomto zariadení spoznať, čo je to život.

