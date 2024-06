Na vlastnej svadbe bola v čiernom, no smola ju obišla. Michaela Čobejová s Ivanom prekonala aj nádor

„Sme spolu od rána do večera a zaujímavé je, že aj po 26 rokoch sa vkuse máme o čom rozprávať,“ vyznala sa pred niekoľkými rokmi herečka Michaela Čobejová o svojom Ivanovi. Čas beží ďalej, oni však z lásky nepoľavujú a spolu sú už 32 rokov. Herečka, ktorá 16. júna oslavuje 54. narodeniny, je úspešná nielen pred televíznymi kamerami či v divadle, ale šťastnú ruku mala aj pri výbere osudového partnera. A na rozdiel od iných jej kolegov môže tvrdiť, že Amor sa v ich prípade trafil presne. Láska im nakoniec pomohla prekonať tie najťažšie chvíle.

Podpora od Ladislava Chudíka

Michaela Čobejová sa narodila v roku 1970, no keď sa na ňu pozriete, pokojne by ste jej tipli aj o dekádu menej. Herečka je verejnosti známa z divadla i niekoľkých televíznych seriálov. Priazeň divákov si získala aj ako sestrička Kamila z Ordinácie v ružovej záhrade či ako víťazka druhej série obľúbenej tanečnej šou Let's Dance.

Rodáčku z Trnavy už v detstve mimoriadne ovplyvnil herec Ladislav Chudík, ktorý zastáva významné miesto v jej spomienkach. „Prvýkrát sme sa stretli, keď som mala osem rokov. Odvtedy ma podporoval v kariére a zároveň pre mňa bol bútľavou vŕbou,“ prezradila herečka v rozhovore pre Plus 7 dní.

Maestro bol oporou

Po tom, ako sa z „malého Ríma“ aj s rodičmi presťahovali do Bratislavy, takmer päť rokov účinkovala v Detskej rozhlasovej dramatickej družine. Jej kroky potom v roku 1988 smerovali na herectvo na Vysokú školu múzických umení. Maestro Chudík jej dodával sebavedomie aj vtedy, keď mala pred prijímačkami.

„Vyskúšal ma vo svojej šatni a povedal: ,Si pripravená. Môžeš ísť na skúšky.‘ Vedel aj to, ako veľmi som túžila dostať sa do Národného divadla. Aj tento sen sa mi nakoniec splnil. Mala som obrovský kus šťastia. Od detstva som sa stretávala s hercami, no nie všetci boli ako Ladislav Chudík. Ešte na škole som si povedala, že keby som bola niekedy slávna, chcem sa správať ako on,“ pripomínala.

Na štúdium si vlani zaspomínala aj fotkou na sociálnej sieti. „1989, revolúcia, ja som bola v druhom ročníku na Vysokej škole múzických umení, okrem umývania riadu som sa spolu s ostatnými spolužiakmi vrhla do prepisovania dejín. Navždy budú tieto chvíle najvýznamnejšími a najdôležitejšími v živote,“ napísala k príspevku.

Ešte počas štúdia hosťovala v bratislavskom divadle Nová scéna a po skončení v roku 1992 prijala angažmán v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave. A v tom istom roku našla svoje šťastie aj v láske. Ešte ako 22-ročná študentka sa vydala za dizajnéra Ivana, s ktorým mala nakoniec dve svadby.

Vydávala sa v čiernom kostýme

