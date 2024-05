Chcel sa ženiť ako 60-ročný, ale ona ho zmenila. Juraj Rašla sa v manželstve riadi heslom svojho svokra

Svadby sa bál, záväzok „v dobrom aj v zlom“ bral príliš vážne a mnohí mu to vyčítali. „Urobíte nejaký sľub pred svetom aj pred Bohom, ktorý by ste mali dodržať. Ja som asi slabý, asi to nedokážem,“ hovoril dlhé roky herec Juraj Rašla, ktorý mal životnú filozofiu, že ľudia by sa mali brať buď ako 18-roční, alebo až v šesťdesiatke. Svoj názor nakoniec zmenil ako 40-ročný pri Lucke, ktorá ho však nikdy neprehovárala. Dodnes sa obľúbený herec v manželstve riadi heslom svojho svokra.

Tajná láska s Mórovou

Rodený Bratislavčan prežil so štyrmi súrodencami v hlavnom meste krásne detstvo. Jediný z rodiny sa vybral umeleckou cestou. Ešte za komunizmu si privyrábal ako komparzista a na jednej filmovačke si ho všimla vedúca Bieleho divadla, ktorá ho pozvala do súboru. V ochotníckom divadle začínali také hviezdy ako Marek Majeský, Andrej Bičan, ale aj Robert Kaliňák či Diana Mórová.

„S Dianou som chodil aj na gymnázium, do vedľajšej triedy. Dokonca sme boli do seba tajne zaláskovaní, a keďže to bolo tajné, tak sme to tajili aj sami pred sebou a nedostali sme sa ďalej ako po spoločné jedenie desiatej. A keďže som bol z piatich detí a desiatu som väčšinou nemal, tak sme jedli tú jej,“ smial sa v rozhovore pre Život Juraj Rašla, ktorý rovnako ako Diana Mórová išiel na Vysokú školu múzických umení.

Po tom, čo dostal bakalársky titul, padla železná opona a v jeden večer prišla za ním sestra so šialeným nápadom. Spýtala sa ho, či by spolu nemohli odísť do Austrálie, kde by chodili do školy. „Jasné,“ povedal bez zbytočných rečí Juraj. Ten to bral ako dokonalú príležitosť zdokonaliť sa v angličtine. Keď ale nastúpil do lietadla, bol poriadne na nervy.

Uverili reklamám

„Hovoril som si: Kam sa to ty teraz trepeš na druhú stranu zemegule? Jazdí sa tam vľavo, ešte ťa tam zrazí nejaké auto a budeš mať. Bol som z toho dosť namäkko. Mal som 19 rokov a predtým som nikde nebol. Nanajvýš tak v ‚Mošoni‘ na trhu,“ spomínal pre SME na časy, keď pristál v Austrálii a nič nebolo také, ako im sľubovali.

Článok pokračuje na ďalšej strane: