Vy ešte budete prosiť, aby ste ma mohli pobozkať. Kozmonaut Ivan Bella na Juditu prvýkrát neurobil dojem

Keď mame povedal, že bude pilotom, prežehnávala sa. Keď jej neskôr oznámil, že poletí do vesmíru, brala to ako osud, s ktorým nič nespraví. Rodák z Horehronia Ivan Bella sa stal pred 25 rokmi prvým Slovákom, ktorý letel do vesmíru. Misiu zvládol aj vďaka manželke Judite, ktorú Ivan ako večný optimista naučil pozerať sa na život s poriadnym „vesmírnym“ nadhľadom. Stačilo pritom iba málo a nikdy by spolu neboli, pretože pri ich prvom stretnutí Judite išiel Ivan poriadne na nervy.

Ivan Bella. Foto: TASR - Vladimír Benko

Mama ho bila ako žito

Detstvo v Dolnej Lehote kúsok od Brezna nemal Ivan Bella vôbec jednoduché. Na dedine bol ťažký život. Jeho rodičia pracovali ako robotníci v podbrezovských železiarňach a Ivan ako dieťa musel pracovať okolo statku doma za dospelých. Doma podľa jeho slov nechýbali bitky na dennom poriadku, pretože neexistoval deň, kedy by so súrodencami niečo nevyviedli.

„Mama bola v tomto drsnejšia ako otec, nervy jej praskali skôr ako jemu. Bila nás fakt ako žito, dolámala na nás množstvo variech a lopárov na hádzanie halušiek. Otec bol väčší ‚kluďas‘,“ spomínal pre Denník N Ivan Bella, ktorý si všetky nezbednosti poriadne odmakal na statku.

Ivan Bella s mamou. Foto: TASR - Rudolf Bihary

Neulovila kozmonauta, ale dobrého chlapa

„Voľný čas bol veľmi vzácny a mimoriadne sme si ho vážili,“ spomínal na časy, keď každú voľnú chvíľu trávil nad knižkami alebo adrenalínovo. Keď letel na lyžiach zo skokanského mostíka, vedel, že svoj život chce tráviť vo vzduchu. „Keď som rodičom povedal, že budem pilotom, otec bol hrdý a mama sa od strachu prežehnávala,“ smial sa Ivan Bella, ktorý počas štúdia na vysokej vojenskej leteckej škole v Košiciach stretol svoju prvú osudovú lásku. „Neulovila som kozmonauta, ale dobrého chlapa,“ prezradila pre TV JOJ Zuzana Bezáková, prvá manželka Ivana Bellu, ktorá bola preňho ochotná opustiť Slovensko.

