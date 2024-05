Horí nám klub, volali mu. Štedrosť ľudí dojala majiteľa bratislavského podniku, ktorý vstane z popola

„Ráno som sa zobudil na telefonáty kamarátov a hudobníkov, že nám horí klub. Okamžite som tam bežal.“ Takto opísal Ľubo Šoška prvé momenty po tom, ako sa dozvedel, že mu vyhorel klub. Bratislavský Pink Whale je obľúbeným miestom, kde sa stretávajú milovníci alternatívnej hudby, ale aj ľudia z minorít, pore ktorých bol vždy bezpečným miestom.

„Čo sa stalo? Niekto ho podpálil?" uvažoval. Spolumajiteľ klubu na nábreží Dunaja stále bezradne pred miestom, ktorému dva roky venovali všetok svoj čas a bezradne sa pozeral na desiatky hasičov krotiacich plamene. Lenže ľudia ho nenechali v štichu. Vlna solidarity, ktorú pondelkový požiar na nábreží Dunaja spustil, však majiteľov nechala bez slov.

Veria, že požiar nebol aktom nenávisti

Za dva roky fungovania spravili viac ako 400 podujatí ako koncerty, diskusie, divadlo, premietania či dokonca benefičné akcie. Kultúrny priestor, ktorý ľudia radi opisovali aj ako defilé improvizácií a provizórií, však 13. mája zachvátil požiar.

„Nevieme zatiaľ, čo presne sa stalo, ale podľa doterajšieho vyšetrovania predbežne vylúčili technickú závadu. Pomôcť by mali kamerové záznamy Mestského kamerového systému. Chceme však veriť, že požiar nebol aktom nenávisti," povzdychli si majitelia s tým, že vďaka všímavosti okoloidúcich ľudí sa bar podarilo ochrániť pred fatálnymi škodami.

Po niekoľkých hodinách tak fanúšikov potešili dobrou správou - všetky tri pódiá a aj technika to prežili bez ujmy. „Prísne vzaté nám zhorel bar a chlaďák. Plus časť elektroinštalácie a vodovod. Je to celkom dosť peňazí, ktoré budeme musieť nájsť," uviedli s tým, že predbežnú škodu napokon vyčíslili na viac ako 50 000 eur a aj keď majú klub poistený, nevedia, do akej miery im refundujú náklady na opravu.

Dojemné gesto fanúšikov

