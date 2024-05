Zo ženy, ktorá 20 rokov pracovala ako slúžka, je milionárka. Nebohá šéfka jej zanechala obrovský majetok

Vyzerá to ako scenár hollywoodskeho filmu, no to, čo zažila slúžka Nutwalai Phupongtaová z thajského ostrova Ko Samui, by azda nenapísal ani ten najkreatívnejší scenárista. Slúžka, ktorá roky pracovala pre bohatú Francúzsku, sa stane milionárkou. Nebohá majiteľka vily jej totiž zanechala obrovský majetok.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=826931086126894&set=a.356177206535620

20 rokov slúžkou

Ako uviedol The Bangkok Post, francúzska podnikateľka Catherine Delacotová sa s manželom presťahovala do Thajska pred 12 rokmi a keď sa rozviedli, v honosnej vile zostala sama. Každý deň do obrovského domu dochádzala slúžka Nutwalai Phupongtaová, pre ktorú bola práca vo vile ako každá iná. Upratovaniu a slúženiu sa venovala takmer 20 rokov. Koncom apríla ale prišiel šok.

Údržbár našiel francúzsku Catherine Delacotovú bez známok života na ležadle pod slnečníkom, kde si siahla na život. V rukách držala pištoľ, ktorú si podľa Bangkok Post zaobstarala po tom, čo sa jej v minulosti do vily pokúšal dostať zlodej.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Kadiye.fans/posts/pfbid02WJmtE2EuaZXWu6FaooWT8kfM2Z7hnMjsGHgwGtGG7vrVcKjdFZYFpViXNuCsxjdVl

Luxusná vila, auto, šperky

Lekári aj polícia potvrdili, že majiteľka domu zomrela bez cudzieho zavinenia, čo dokázali stopami spáleného strelného prachu na jej ľavej ruke. Catherine sa svojej dlhoročnej zamestnankyni Phupongtovej nedávno zdôverila, že trpí nevyliečiteľnou chorobou, no o zámere vziať si život nikdy nič nehovorila.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.