Keď Dianu žiadal o ruku, mala ruky od strúhanky. Ján Ďurica vymenil kopačky a tanečné topánky za plienky

Ako s úsmevom tvrdí, doma je vraj zbytočný. Futbalista Ján Ďurica sa začiatkom apríla stal dvojnásobným otcom, jeho snúbenica Diana Kačurová totiž priviedla na svet ich prvého spoločného potomka, zdravého chlapčeka. Bývalý futbalista nedávno v rozhovore pre portál markiza.sk prezradil, ako si s Dianou synčeka užívajú.

Žiadosť pri rezňoch

Napriek tomu, že Jánovi nevyšiel vzťah s misskou Magdalénou Šebestovou, keď stretol Dianu, všetko sa zmenilo. Futbalista tak našiel šťastie po druhýkrát a v roku 2022 svoju vyvolenú požiadal o ruku. „Neviem, či som romantik, keď som požiadal priateľku o ruku, tak mala ruky od strúhanky, lebo akurát v nedeľu klepala rezne,“ smial sa v dokrútke Let's Dance Ján Ďurica.

Vo vzťahu s Dianou mu pritom mnohí nepriali. Futbalista sa však nedal odradiť, lásky sa nevzdal a pri Diane našiel pokoj. „Bol to osud, život to tak zariadil,“ vyznal sa Ján Ďurica pre týždenník Plus 7 dní.

Doma je zbytočný

Ich šťastie vyvrcholilo v apríli tohto roka, keď Diana priviedla na svet zdravého chlapčeka. „Ahojte, kamaráti. Chceme sa s vami podeliť o radostnú chvíľu. Dnes o 17.52 sa narodil náš synček,“ pochválil sa radostnou správou Ján, ktorý sa tak stal dvojnásobným otcom. Zo vzťahu s Magdalénou Šebestovou totiž má dcérku Ninu.

Obaja novopečení rodičia si tak malého užívajú, hoci bývalý futbalista je vraj doma zbytočný a spí dokonca aktuálne v inej izbe. „Vymenil som tanečné topánky za okakané plienky,“ začal svoje rozprávanie Ján Ďurica s úsmevom, keď sa pred časom zvŕtal na tanečnom parkete v obľúbenej tanečnej šou Let's Dance.

„Je to krásne obdobie, aj keď máme to tak rozdelené, že ja spím teraz v druhej izbe, som aktuálne zbytočný, lebo malý zatiaľ len papá, spinká, kaká, ciká,“ dodal ďalej s úsmevom, že ako to u nich momentálne vyzerá. Keď je ale bývalý futbalista doma, tak Diane so synčekom pomáha, prebaľuje, kočíkuje. „Ja si myslím, že ten môj čas ešte len príde,“ uzavrel šťastný otecko.