S vážne chorou dcérou potrebovala do kúpeľov. Zúfalej mame Martine nezištne pomohol záchranár Maťo

Potrebovali sa dostať do kúpeľov, no ich cesta sa ukázala ako neriešiteľný problém.

Ešte stále existujú dobrí ľudia, ktorým osudy druhých nie sú ľahostajné. Presvedčila sa o tom aj pani Martina so svojou onkologicky chorou dcérkou Martinkou. Keď sa potrebovali dostať do kúpeľov, netušili, pred akou náročnou úlohou sa spoločne ocitli. Do príbehu však vstúpil záchranár Matej a rodinu prekvapil gestom, na ktoré len tak nezabudnú.

Pre rodinu v ťažkej životnej situácii sa komplikovaná cesta ukázala ako neriešiteľný problém, a tak sa zo zúfalstva skúsila obrátiť na pracovníkov Sanitky splnených snov. Tí už niekoľko mesiacov brázdia cesty u našich českých susedov a pomáhajú ľuďom v najťažších situáciách uskutočniť ich tajné túžby a priania.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=362948930104593&id=100091684667403&ref=embed_post

„ Kontakt na nás dostala náhodou od úžasnej organizácie Zlatá rybka dětem z.s a v zúfalstve skúsila zavolať. Nie je to pre nás typické prianie, ale nechať na holičkách toto dievča jednoducho nešlo. Hovoriť ‚nie' je tak ťažké...," opisuje na sociálnych sieťach zakladateľka projektu a záchranárka Petra Homolová s tým, že Martinky nenechali na problém samé. Do deja náhle vstúpil záchranár Matej.

„Nielen s vlastným vozidlom, ale vo svojom voľne obe Martinky odviezol do toľko potrebných kúpeľov,“ dodáva s tým, že mamička zostala bez slov. Aj vďaka tomuto láskavému gestu totiž už spokojne rehabilitujú a cvičia v Kúpeľoch Bělohrad.