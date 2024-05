Ak by mu nepraskol pás, už by nebol medzi živými. Keď George Lucas nakrútil Hviezdne vojny, zmenil svet

Svojou ságou Hviezdne vojny výrazne ovplyvnil svetovú kinematografiu a žáner sci-fi, hoci najskôr mu nik neveril. Dnes jeho meno pozná málokto, pričom mu stačilo mu nakrútiť iba šesť filmov, aby sa stal jedným z komerčne najúspešnejších filmových tvorcov na svete. Svetoznámy americký režisér, scenárista a producent George Lucas v utorok 14. mája oslávil 80 rokov.

Jeho slávna sci-fi sága Hviezdne vojny sa stala popkultúrnym fenoménom a filmové postavy ako Luke Skywalker, princezná Leia, Han Solo, Yoda, Obi-Wan či Darth Vader si získali srdcia filmových fanúšikov po celom svete.

Nehoda, ktorá zmenila jeho život

George Lucas sa narodil 14. mája 1944 v americkom Modeste. Milovník fantasy a sci-fi chcel byť pôvodne automobilovým pretekárom. Do cesty sa mu však postavil osud. Iba niekoľko dní pred promóciami mal ťažkú nehodu, ktorú takmer neprežil. Zboku do neho narazil iný vodič, jeho auto sa niekoľkokrát prevrátilo a narazilo do stromu. Jeho bezpečnostný pás praskol, katapultoval ho a zachránil mu tak život. Mal však pomliaždené pľúca od silného krvácania a potreboval okamžité lekárske ošetrenie.

Táto nehoda spôsobila, že stratil záujem o kariéru pretekára, ale zároveň ho inšpirovala k tomu, aby sa venoval iným záujmom. Ako odchovanec televízneho seriálu Flash Gordon sa napokon rozhodol študovať na Univerzite Južnej Kalifornie (University of Southern California), ktorá ako jedna z prvých poskytovala vzdelanie mladým americkým filmovým tvorcom. V roku 2006 už ako slávny režisér daroval svojej alma mater 175 miliónov dolárov. Išlo v tom čase o najvyššiu čiastku, akú kto kedy tejto univerzite venoval.

Prepadák ho nezastavil

Na univerzite sa zoznámil a spriatelil s dnes už nemenej slávnym Francisom Fordom Coppolom, režisérom kultových filmov ako trilógia Krstný otec, alebo vojnová dráma Apokalypsa. Založili filmovú spoločnosť American Zoetrope, ktorá produkovala aj Lucasov celovečerný filmový debut - dystopické sci-fi THX 1138 (1971). Film bol z komerčného hľadiska prepadák, ale Lucasa to neodradilo od ďalšieho nakrúcania.

