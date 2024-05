Okná umyla pálenkou aj pudingom. Expertka na upratovanie skúsila štyri čistiace metódy, jedna excelovala

Upratovanie je beh na celý život, no nie je zbytočné. V neporiadku sa totiž ľuďom nežije dobre. Svoje o tom vie aj Češka Kateřina Brožová, ktorá pôsobí na sociálnych sieťach pod prezývkou Úklid pro klid. Sama sa považuje za bývalú bordelárku, no zároveň priznáva, že ani dnes nemá doma vždy stopercentne čisto.

Netreba urobiť všetko naraz

Tak to však ani nemusí byť. Dôležité je nájsť si systém, ktorý bude jednotlivcovi fungovať. „Robím to tak vlastne so všetkým. Toho veľkého mamuta - upratovanie, si rozporcujem na menšie časti,“ radí expertka, ktorá sama niekedy skĺzne naspäť k neporiadku. „Musím sa držať nejakých plánov a systémov a pokiaľ možno z toho veľmi nevystupovať,“ priznala pre Český rozhlas.

Nemusíte sa teda pustiť do všetkého naraz. Hĺbkové čistenie kuchyne, systematické pranie, či utieranie prachu alebo umývanie kúpeľne a okien je najlepšie rozdeliť do niekoľkých dní. Ku každej oblasti má Kateřina k dispozícii mnoho rád, ktoré najprv sama otestovala.

Internet sa síce hemží dobrými tipmi, no tie nie vždy zaručene fungujú. Výsledok ich používania preto česká odborníčka zverejňuje vo svojich videách. Inak tomu nie je ani v prípade okien bez šmúh. Kateřina sa bližšie pozrela na populárne metódy, ktoré sú vraj stopercentne funkčné. Všetky tri však schoval do vrecka posledný a najideálnejší spôsob umývania okien. Používate ho aj vy?

Ako na čisté okná?

