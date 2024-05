Celeste Buckingham: Štíhlejšie ženy sú úspešnejšie. Keď som schudla na 45 kíl, mala som najviac práce

„Bola som stále hladná, lebo som nejedla, vyčerpaná, mala som nedostatok vitamínov a kalórií, že to telo nevedelo ani stáť,“ priznala Celeste Buckingham v podcaste Break the rules, v ktorom otvorene prehovorila o období, ktoré sama nazvala peklom. V jednom momente si povedala, že šoubiznis nie je pre ňu.

Musela vyzerať ako ostatné

Celeste Buckingham bola len tínedžerkou, keď jej sláva vystrelila raketovou rýchlosťou. Veľmi rýchlo však pocítila tlak na dokonalosť, štíhlosť a jej vzhľad, ktorý podľa niektorých ľudí nespĺňal štandardy. „Potom som pochopila, že ak chcem byť súčasťou tohto biznisu a chcem predávať svoj produkt, odprezentovať si svoju tvorbu, musela som vyzerať ako ostatné – chudé, rovné, malé baby. Vtedy mi docvaklo, že toto budem musieť absolvovať aj ja,“ povedala Celeste, ktorá začala hladovať, aby schudla.

V tom čase mala pritom veľkosť 36, XS alebo S, no ľudia, ktorí ju obliekali do videoklipov alebo do relácii vždy hodili poznámku, že by jej mohli obliecť aj niečo iné, keby zhodila ešte pár kíl. To, že štíhlejším ľuďom sú v šoubiznise dvere otvorené dokorán, sa jej potvrdilo, keď nezdravým spôsobom schudla na svoju najnižšiu váhu v živote.

Najviac práce

„Štíhlejšie ženy sú úspešnejšie, lebo u mužov nie je ten istý štandard. Keď som schudla na 45-46 kilogramov, tak som robila najviac reklám, mala som najviac roboty, koncerty, mala som ponuky vľavo, vpravo, každý stylista ma chcel obliekať,“ povedala otvorene speváčka, ktorá síce mala množstvo práce, no bola neustále hladná a vyčerpaná.

Keď si uvedomila, že trpí anorexiou, začala pracovať na uzdravení. Kolísať váha jej začala aj pre diagnózu syndrómu polycystických ovárií, pre ktorý pribrala a ľudia to začali komentovať. Napriek tomu, že sa vo svojom tele cítila dobre, prišla tvrdá rana od najbližšieho človeka.

