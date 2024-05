Je to tam, povedal si jej otec, keď počul jej výkon. Spoznávate dievčatko, ktoré si splnilo sen?

Ako malá sa chcela stať všeličím, no spev ju držal najdlhšie.

Do jej pätnástich rokov boli na ňu rodičia pomerne prísni. Nemohla sa líčiť, chodiť na diskotéky ani si farbiť vlasy. Zo školy musela nosiť dobré známky a ak to tak nebolo, dostala domáce väzenie. Všetko sa zmenilo v momente, keď objavili jej talent, ktorý na seba v hudobníckej rodine nenechal dlho čakať. Začala spievať a keď ju otec počul, povedal si: „Jejda, je to tam!“ Dcéru prihlásil na hodiny spevu a klavíra a dnes je z nej obľúbená česká interpretka.

Spoznávate dievčatko z fotografie?

Hádanka. Foto: Instagram/M.B.

Správnu odpoveď nájdete na ďalšej strane: