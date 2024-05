Po koncerte sa do nej zaľúbil na prvý pohľad. Životná láska Adama Bardyho preňho obetovala vlastnú slávu

Je modelom, mužom roka 2014 a bývalým členom čestnej stráže prezidentky, ktorý sa rozhodol odložiť uniformu do skrine, aby si plnil ďalšie sny. Adam Bardy sa zo dňa na deň stal hereckou hviezdou aj napriek tomu, že herectvo nikdy neštudoval. Nová tvár televíznej obrazovky dosiahla úspechy, ktoré iným trvajú aj roky, aj tak však zostáva nohami pevne na zemi.

„Nad to všetko je však rodina,“ priznal pre Aktuality 30-ročný Adam Bardy, ktorý je nielen talentovaným hercom, ale aj otcom a hrdým manželom. Manželku Bibi pre Adama obetovala aj svoju vlastnú kariéru.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/usmevonline/photos/basw.Abq8LppWeVQnIDOMv5pHQvKxTmk0wBdoA4onDco6MjWF-UuQJrj2147sdaAO1mF57cTxqNQy5fJXxuOQM_Aer5eV4X4IlaYf-Emi0wmzgSPBcgRuu3LeLFdnhREWquycRVkrZ7IdU40UKuTVSepebayB/10158332076371898/?opaqueCursor=AbqA2wGB-yjvQFRUxhBZgn27AWyzrGBhOCeKigSRmuHRW11JWf10MxC-ra6RoXUOAOluqUpM6nOZXCwPJnwZuL9HYEvrRLCm1muxVfvRYhl9oQ2BDnFpGjQAh1aLAxeKQ1mxXc1hiQcCEqtPrzsXTEJSEpR29LzpYoSKIvdtD2QgwH9OKn82MNcQU8kTUvOF3WE8yx8KRYbhB4i2OvG4Cw1oOQjJlvqhGQ2UzWxk2puQytMgXNP0MAOVXPbOgG9HCEE244VCQ4AN9DqhvPiJ7Mrh2nKhbT7vxsfNCCzA41SPnhU-7AjW8EKtqagZti-1hLLY239TAIJ5QWhJQoUoZzbiuyE9FKyXeCQ4OsM3nnsUG5VMUk37sAii1YPPOuzpjb-KKk5IyfmOvm74wxkm3tEcD_rDVEFa7cK_UEuDyEAr1Qk3Bl6YSDDFVS5m-75r7ZRgJ5URza5_Ax8AsXq_zKLH5Pq4WQDrijAw6FMdxFj-H0TBSaTyYlMfvwazpvWz0fxWLn387EqY5OW8AHLexrz-7mh9Iee4JytdCYllPqUSr5twN6RWrgGvDsECxqbfaIg8xOOsDwm3FJtLmwJOrHT6IBQVyNjLXXTxsWCBpQA5uCCOQ9CJ_-lz0dhQyyviw1_Ucd_05pXoeFjBlOrQsaALu0Vj3mYP1XiVW9ucL7pDDOGFtWnaHvBmzJiGhV17zGJHbyA6zXRqUsnyFOjA0K6flEu79Z_Qyc4SN8mJGQL70XCMDnXKGLBYbZreG34wYmmDbZfebIgtKLFYW7PrM7di2TZCjSyuSrOt3rSjcEBIi7IgpJA5G7jNKgRxRzKr0BY

Z astronauta najkrajší muž Slovenska

V detstve ho nefascinovali uniformy, ani herectvo, ale skafander. Chcel sa stať kozmonautom, no nakoniec sa rozhodol zostať nohami pevne na zemi. „Lákalo ma dostať sa tam hore a zistiť, čo tam je, nikdy som sa nezmieril s teóriou, že vesmír je nekonečný. Spájalo sa to aj s tým že som vždy bol zvedavý, čo mi zostalo doteraz,“ spomínal pre akademiakrasy.sk Adam.

Hoci sa nestal astronautom, v roku 2014 ho v súťaži Mister Manhunt zvolili za najkrajšieho muža Slovenska. Modelingu sa pritom predtým nikdy nevenoval. Titul muža roka mu však vôbec nestúpol do hlavy. „Dvakrát som sa prešiel v trenkách a vyhral som Muža roka,“ smial sa v show Jana Krausa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/usmevonline/photos/bc.AbqnWKdtmQqYG72IDzXw9PElO3ukHGuRDpmvIKAmYn3-CBXwwtv0xJMBcDjRYjPNK4reqyhNXVZl0eGQN1DhaDR-jSJ76dyvpUxS2m3CUwltGH60puiW7HEGfoXQwpjyI9aaGjiBDxAlWlTubTs7tkBg/10158434148706898/?opaqueCursor=Abq-qkd2A5LXIalAv6fJHWZxXr-khXrzBzBK-4WKYSAvIoLih3LtpoTwGzeuFR24GWLaQWWyJe_u8WfSJri_M4q2Qw4H-ofpRoahvKdNOvnMpUzYgSceXO5rhDdvUpBCvlHVFPcw3LPwTrfjqFjw1gE8HPMnCZaIDpWRsvjzxllzy_V5bzx_Yp_shgGwceyFlvHMArY1PJvgR7NvUGhGwF7RZX30oxluawcR0myx_kToMcq9UZNDzI1wPKd5H4mRcYYSQc-42Teqvtu9RC0j4P8Ej7NNbFfhFLmeYIP0CD1AYi6KU677OgYZOo9qgyV4k6j2dkVM17kYXUnlMIJPiTZqJn5tI5AbP9vNP1jJwGXLrTFdwZQXLuO1yDxwu9uCW060njBN5Mgn6EjVeU4l1iqGzr3rDi8A1-zg4caNf3u4_OyZpLZsWITkTgESELX1USU0_JRy0w1A8APicsnklpt6At7Wi8eyTI4BK_75-SpsEPVb2ziDQr2HRBDmfIpo3eUu43VG439uPJ1C3GgUU3vo-Zm_-01l3ZsNjaQjzElPQs4qf2wLNN0_ccOmZT63nS8J3jlhuI0X8a1MUWTI8YTU9oUZslFS40XvJM6QDURHcQ

Ako sám priznal, výhra mu otvorila dvere do sveta modelingu úplne dokorán. On sám ich potom nakoniec privrel. Po výhre si rýchlo ujasnil svoje priority a život na móle odvtedy bral iba ako hobby, nie ako povolanie. V tom čase totiž bol študentom na Akadémii ozbrojených síl a chcel sa stať vojakom. „Podľa mňa si treba vážiť prácu, do ktorej človek vstáva s chuťou,“ prezradil. O povolaní vojaka podľa neho snívajú malí chlapci, ktorí z toho zvyčajne vyrastú, on to mal opačne.

Strážca prezidentov

Po maturite plánoval ísť z gymnázia na vysokú školu, no netušil, čo by chcel robiť. „Venoval som sa viacerým športom a túžil som po tom, aby moje ďalšie štúdium malo niečo spoločné s pohybom. Rozhodne som nechcel po skončení školy ostať sedieť v kancelárii. Práve preto sa zo mňa stal profesionálny vojak,“ vysvetľoval pre Život absolvent Akadémie ozbrojených síl.

Ihneď po škole dosiahol svoju prvú dôstojnícku hodnosť – poručík. Čoskoro dostal lukratívnu ponuku slúžiť na útvare čestnej stráže vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku, neskôr slúžil aj pre prezidentku Čaputovú. V rozhovore priznal aj to, aký vzťah mal s prezidentkou.

Článok pokračuje na ďalšej strane: