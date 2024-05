Míňanie peňazí nám môže spôsobovať bolesť. Toto je dôvod, prečo by platba v hotovosti nemala vyjsť z módy

„Keď platíte bezkontaktne, môžete zaplatiť v priebehu okamihu,“ zdôrazňujú ekonómovia trend, ktorý z našich životov postupne vytláča platbu v hotovosti. Skôr, ako bankovky definitívne vyjdú z módy, však pripomínajú, že práve tie sú najlepším spôsobom, ako ušetriť. Počuli ste už o bolesti z platenia?

Bolesť pri platení?

Ako píše Mail Online, ekonómovia z univerzity v holandskom Groningene skúmali, či rôzne typy platieb ovplyvňujú riziko nadmerného míňania. Do štúdie sa zapojilo 3 240 ľudí a na jej konci odborníci skloňujú výraz psychická bolesť pri platení.

Foto: Freepik, @katemangostar

Vo všeobecnosti platí, že ju viac pociťujú skupiny ľudí s nižším príjmom a tí, ktorí sú prehnane šetrní. Aj keď sa takáto bolesť objavuje pri rôznych platobných metódach, v prípade odovzdávania bankoviek a mincí je až o 20 percent väčšia, ako pri použití platobnej karty.

Núti nás šetriť

Podľa odborníkov platba kartou prebehne tak rýchlo, že sa tým v podstate ani nestihneme zaoberať. Máme preto sklony minúť viac, lebo to vyvoláva menej psychickej bolesti. Jedna z teórií dokonca hovorí, že pri každom nákupe neustále sledujeme svoje výdavky pomocou tzv. mentálneho účtovníctva. Ak míňame príliš veľa, pociťujeme bolesť.