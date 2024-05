Pôsobíš ako robot, písali jej ľudia po Let's Dance. Lucia Hlaváčková našla šťastie pri Rudovi z diskotéky

„Protekčná Hlaváčková.“ S takouto nálepkou sa roky stretávala moderátorka Telerána a tanečnej šou Let's Dance Lucia Hlaváčková, ktorá si dnes už z takých slov ťažkú hlavu nerobí. Sama totiž najlepšie vie, že sa rozhodla pre inú cestu, ako sa vybral jej známy dedko aj sestra, ktorú poznajú ako supermodelku po celom svete. Lucka sa rozhodla pre svet televízie a aj keď si v komentároch často prečíta nepríjemné odkazy na svoju osobu, nikdy sa nevzdala. Tou najväčšou oporou je už takmer deväť rokov snúbenec Rudo, s ktorým im to funguje najmä vďaka jednej veci.

O dedkovi niekedy zaklame

Keď bola malá, otec ju so sebou brával do televízie, kde pracoval a už vtedy si hovorila, že by si tam vedela predstaviť svoj pracovný život. „Nejakým spôsobom sa to vo mne uložilo a aj ako deti sme sa hrávali na rôzne relácie. Nakrúcali sme si rôzne relácie, noviny a reportáže,“ prezradila v podcaste Mimóza Lucka, ktorá nikdy netúžila byť herečkou ako jej známy dedko Oldo Hlaváček. Smeje sa, že keď sa jej ľudia pýtajú, či je vnučkou „toho známeho herca“, niekedy zo žartu zaklame a povie, že nie.

Niektorí mali už v detstve uštipačné reči a ako dieťa nevedela zareagovať, že sa za ňou skrýva oveľa viac ako len to, že je zo známej rodiny. Nikdy sa podľa jej slov nechcela prezentovať protekčným štýlom – Ahojte, ja som Lucia Hlaváčková, vnučka Olda Hlaváčka. Preraziť si chcela cestu sama a ani známy dedko jej nikdy nehovoril, čo by mala robiť.

Mohla byť modelkou

„On nikdy neriešil, čo my robíme a čomu sa venujeme. Hlavne nech sa máme dobre, nech robíme, čo nás baví a nech sme samostatní a vieme sa o seba postarať. Nech už by som bola architektka, učiteľka alebo moderátorka, to mu bolo jedno,“ spomínala v rozhovore pre ZoznamTV Lucia. Do televízie sa prvýkrát dostala ešte ako študentka vysokej školy, keď našla inzerát. Stačilo pritom málo, aby sa z nej stála svetoznáma modelka, ktorou je aj jej sestra Michaela.

Článok pokračuje na ďalšej strane: