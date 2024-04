Zo známeho herca bol zrazu umývač riadov. Roman Pomajbo spoznal manželku po najväčšej lekcii pokory

Má nezameniteľný hlas aj úsmev a svojím humorom baví Slovákov viac ako dve dekády. Roman Pomajbo, ktorý 26. apríla oslavuje 55. narodeniny, bol už ako mladý študent hviezdou na javiskách i pred kamerami. Vďaka reláciám ako Crn-crn alebo Koleso šťastia ho poznalo celé Slovensko. Keď mu sláva pomaly začala stúpať do hlavy, rozhodol sa odísť do Austrálie, kde mu nový život nastavil najlepšie zrkadlo. Pri umývaní riadov mu vôbec nebolo platné, že na druhej strane sveta bol známym hercom. Sláva mu nepomohla ani vtedy, keď sa u protinožcov prvýkrát stretol so svojou budúcou manželkou Petrou. Pôsobil na ňu ako namyslenec, až kým jedného dňa nezostali úplne sami.

Bifľoš s červeným diplomom

Ako malé dieťa chcel byť každú chvíľu niečím iným – náčelníkom apačov, kozmonautom, učiteľom aj prezidentom. „Chcel som byť všetkým!“ spomínal pre Bratislavský večerník Roman Pomajbo. Keď sa ho učiteľka v škole opýtala, čím chce byť, až vyrastie, nahlas odpovedal, že hercom. Vtedy si uvedomil, že keď ním naozaj bude, bude môcť byť prezidentom, učiteľom, kozmonautom aj náčelníkom, čiže skutočne všetkým. Tohto sna sa držal, prihlásil sa do ľudovej školy umenia a ako 14-ročný odišiel do Brna na štátne konzervatórium, kde už ako tínedžer študoval herectvo.

„Vážil som si to a zmaturoval som na samé jednotky. Splnil sa mi obrovský sen,“ hovoril v rozhovore. Na Vysokú školu múzických umení sa dostal hneď na prvýkrát a štúdium ukončil s červeným diplomom. Rád o sebe hovorí, že nikdy nebol bifľoš, iba bol prešibaný.

„Bol som vzorný, aktívny žiak a využíval som všetky vymoženosti, ktoré mi to prinášalo,“ spomínal pre Korzár Roman Pomajbo. Hneď po dokončení školy hosťoval na takmer všetkých javiskách hlavného mesta a v tele acute;zii moderoval relácie, ako Crn-crn, Koleso šťastia, Dokáž, čo vieš či Ponorka. Ako sám neskôr povedal pre Europu 2, v istom čase bolo Slovensko „prepomajbované“ a jeho portrét chýbal už len na obaloch od jogurtov. V čase najväčšej slávy sa rozhodol, že ako 31-ročný odíde do Austrálie.

Z herca umývač riadov

„Bol som mladý, slobodný, úspešný a trošku tým aj poznačený. Keď som aj mal vzťah, nebol som si istý, či chce byť dievča so mnou, alebo sa chce so mnou len ukazovať,“ prezradil pre Nový Čas Roman Pomajbo, ktorý chcel cestu Austrálie využiť na to, aby sa naučil po anglicky. Nakoniec to bola poriadna lekcia pokory. Z hereckého piedestálu sa zrazu ocitol v kuchyni, kde umýval riad.

