Kráľovský komorník: Je zázrak, že je William schopný normálne fungovať. Povahu zdedil po jednej osobe

„Postarajte sa, prosím, o princeznú,“ povedala dobrovoľníčka z centra potravinovej pomoci, ktorú navštívil princ William, ktorý sa prvýkrát od zverejnenia manželkinej diagnózy objavil medzi ľuďmi. „Postarám sa,“ odvetil podľa Telegraph princ, ktorý sa pomaly vracia ku kráľovským povinnostiam. Bývalý kráľovský komorník Grant Harrold priznal, že je zázrak, že 41-ročný William je stále schopný normálne fungovať.

Princ William späť v kráľovskej službe. Foto: TASR/AP

Posledné tri týždne boli kľúčové

Ako vysvetlila kráľovská korešpondentka Jennie Bondová, princ William sa naposledy objavil na verejnosti 20. marca, keď svet ešte nič nevedel o diagnóze jeho manželky princeznej Kate. V tom čase internet konšpiroval, že princezná upadla do kómy, utiekla z kráľovského dvora a najviac sa špekulovalo o tom, či sa Kate nestiahla z očí verejnosti preto, že sa s Williamom rozvádzajú. Klebety napokon stopla práve samotná princezná, ktorá prezradila, že jej diagnostikovali rakovinu a potrebovala čas, aby to spolu s rodinou vstrebala.

Odvtedy kráľovská rodina spolu trávila kvalitný čas. Potrebovali ho po všetkom šialenstve, ktoré sa dialo okolo nich. „Tieto posledné tri týždne boli pre Williama, Catherine a ich rodinu veľmi cenné. Dúfam, že im to poskytlo priestor na nádych, ktorý tak veľmi potrebovali,“ uviedla Bondová s dodatkom, že princ William si vybral na návrat do práce najrozumnejší čas. „William si vybral deň po tom, čo sa deti vrátili do školy. To je rozumné, postarať sa o deti a potom sa sústrediť na úradné povinnosti. Začína veľmi opatrne, blízko domova a blízko k problémom, ktoré sú pre neho dôležité – komunita a životné prostredie,“ uviedla.

Je to zázrak

Princ William vo štvrtok navštívil centrum na prerozdeľovanie potravín a na záberoch vidieť, ako pomáhal v kuchyni aj pri nakladaní jedál do vozidiel. Grant Harrold, bývalý komorník kráľa Karola III., pre denník The Post priznal, že je zázrak, že si princ William dokáže plniť svoje kráľovské povinnosti.

