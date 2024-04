Mala imidž blonďavej potvory, manžel ju zastrašoval. Kateřina Brožová prežila a lekári hovorili o zázraku

Doma mala bábätko, manžela, bola na vrchole kariéry a práve získala rolu v Poisťovni šťastia. Zdalo sa, že Kateřina Brožová zažíva najlepšie obdobie v živote a bude mieriť až ku hviezdam. Opak bol však pravdou. Doma prežívala žiarlivostné scény, žiadosť o rozvod a keď v tej najnapätejšej chvíli sadla do auta, osud opäť zamiešal karty. Vyletela z cesty, narazila do troch stromov a následne nabúrala do betónového mostu. Obľúbená česká herečka prežila len zázrakom a v tej chvíli podľa jej slov uverila, že Boh existuje.

Syn a dcéra zároveň

Vyrastala v pražských Starých Ďáblicích, ktoré sa v tej dobe podobali skôr na dedinu ako na pražskú štvrť. Mala to kúsok do lesa, na pole aj ku kravínu. Jej rodičia, mamička ruská baletka a otec husľový virtuóz, predtým prišli o syna, ktorý zomrel veľmi malý a Kateřina bola nich vysnívaným dieťaťom.

„Myslím, že keď som sa narodila ja, tak si do mňa otec premietal túžby voči synovi. Bola som vychovávaná ako chlapec aj dievča dohromady,“ spomínala pre televíziu Nova Kateřina, ktorá podľa jej slov doma prežívala napínavé detstvo. Napätie z práce si jej rodičia nosili domov, často sa hádali a ich dcéra ich niekoľkokrát ako malá prosila, aby zostali spolu.

Pre lásku utekala z domu

Kateřina nachádzala útechu v prírode, túžila byť archeologičkou alebo veterinárkou, no nakoniec zvíťazili umelecké gény a rozhodla sa, že bude herečkou. Stala sa jednou z najúspešnejších vo svojom odbore a kým jej kariéra neustále rástla, v súkromí podľa nej nikdy nemala šťastie na tých správnych mužov. Vraj už od mladosti pre lásku utekala aj z domu

