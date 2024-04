VIDEO: Aké mesto, taký Tom a Jerry. Do ulíc v Poprade vyrazili nepriatelia, z ktorých sa stali kamaráti

Popradská mačka bola príliš lenivá na to, aby chytila pobehujúceho hlodavca.

„Aké mesto, taký Tom a Jerry,“ smejú sa Popradčania na záberoch, ktoré ukazujú, že už ani mačky nie sú to, čo bývali. Zatiaľ čo v minulosti platilo, že mačky sa vyžívajú v lovení myší či potkanov, dnes ľudia konštatujú, že sú také lenivé, že nechytia ani smelého hlodavca pobehujúceho v ich tesnej blízkosti. Netradičná dvojica baví celý internet.

Popradské šelmy

„Popradské šelmy sú také, že...“ napísala stránka Only in Poprad k videu zachytenom v Poprade. Na záberoch najskôr vidieť, ako mačka z chodníka pozoruje potkana, ktorý skáče v tráve pri detskom ihrisku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/onlyinpoprad/videos/247062388428954/

Po tom, ako potkan prebehne na chodník k mačke, spozornie, no nenechá sa rozhodiť a dokonca príde do jej tesnej blízkosti. Ak by ste v tomto momente čakali poriadnu naháňačku, opak je pravdou. Prítomnosť smelého hlodavca totiž s mačkou ani na sekundu nepohla a napokon spoločne po chodníku odkráčali preč.

Nemala náladu vraždiť ani žrať, smejú sa

Používatelia sa v komentároch pod videom veľmi bavia. Niektorí uvádzajú, že dôvodom, prečo mačka na potkana nezaútočila, môže byť skutočnosť, že je kŕmená ľuďmi. Takéto mačky lovia len zo zábavy a potkan je pre mnohé z nich veľká výzva.

„Potkan nie je ľahká korisť, to musí byť zdatná mačka alebo kocúr, aby lovila/lovil potkany,“ uviedla pod videom používateľka Denisa. „No bože, tak zrovna nemala náladu sa hrať ani vraždiť ani žrať,“ zasmiala sa pri pohľade na mačku a potkana Zuzana.