VIDEO: Nedýchal, no záchranári boli príliš ďaleko. Muž sa druhýkrát narodil len vďaka trom hrdinom

Keď na tiesňovej linke prijali telefonát o kolapse muža, vedeli, že záchranári boj s časom pre väčšiu vzdialenosť pravdepodobne nevyhrajú. Našťastie, chrbát im kryla partia policajtov, ktorá výzvu neignorovala a svoju rýchlou, no najmä profesionálnou reakciou prispela k záchrane ľudského života.

Bezvládny muž

Keď policajti s defibrilátorom dorazili do jedného z pražských bytov, naskytol sa im pohľad na bezvládneho muža ležiaceho na gauči. „N ereagoval na žiadne podnety a nedýchal. Z tohto dôvodu ho okamžite položili na zem a začali kardiopulmonálnu resuscitáciu,“ popísala dramatické momenty policajná hovorkyňa Eva Kropáčová. Pomoc zavolal mužov známy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=757269899826700

Zatiaľ čo policajtka vykonávala resuscitáciu, jej kolega zaisťoval dýchacie cesty pacienta. Tretí policajt mužovi rozstrihol tričko a použil defibrilátor, ktorý po priložení na hrudník vyhodnotil, že treba použiť jeden výboj a pokračovať v nepriamej masáži srdca, ktorú vykonávali až do príchodu záchranárov.

Šťastný koniec

„Po obnovení životných funkcií a ošetrení lekárom ho policajti spolu so záchranármi zniesli na transportnej plachte do sanitky a následne previezli do nemocnice,“ dodali strážcovia zákona. Príbeh mal napokon šťastný koniec.

„Zachrániť ľudský život je ten najsilnejší a najkrajší okamih, ktorý niektorí policajti zažijú. Policajti z oddelenia hliadkovej služby Prahy IV počas posledných týždňov zachránili už niekoľko ľudí a za to im patrí veľká poklona,“ pochváli napokon svojich kolegov aj na sociálnych sieťach.