VIDEO: Sabrina vyskúšala všetky farby vlasov a sledovala, ako sa k nej správajú muži. Rozdiely ju dostali

Dvadsaťštyriročná Sabrina za svoj doterajší život vyskúšala hádam všetky farby vlasov. Bola blondínou, tmavovláskou, zafarbila si ich na ružovo, na modro, na zeleno, na fialovo i do ryšava. Keď sa za tie roky ukázala na verejnosti s novým zjavom, stihla si všimnúť aj rozdielne reakcie okolia. Tie neprichádzali len zo strany ľudí, ktorých dobre poznala.

Kedy dostala najviac pozornosti?

Celkom rozdielne k nej pristupovali aj cudzí muži. Výsledky svojho neplánovaného experimentu uverejnila vo videu na sociálnej sieti. Tvrdí, že nikdy nezískala toľko pozornosti, ako keď bola blondínou.

„Za celý svoj život som nemala od mužov toľko pozornosti, ako keď som bola blondína,“ hovorí s dodatkom, že od chlapov dostávala správy neustále. Oslovovali ju na ulici, chválili jej vlasy a bez okolkov ju volali na schôdzky. Okolo jej blond vlasov sa potom točilo aj rande s mužmi, s ktorými si napokon aj vyšla von.

Bolo vidieť, že sú tou farbou doslova uchvátení a pri zmienke, že by sa vrátila k svojej pôvodnej farbe brunetky, ju prosili o to, aby to nerobila. „Zdalo sa mi, že sa im páčim iba preto, že som blond,“ opisuje. V tomto doslova plavom období si navyše uvedomila, že sa okolo nej točí najmenej priateliek.

Zvláštne reakcie na experimenty

Najzvláštnejšie reakcie zas dostávala v období, keď experimentovala s divokými farbami. Pri krikľavo červenej farbe sa za ňou muži síce otáčali, ale len občas sa našiel niekto, kto by jej ich pochválil. Medeno-ryšavú farbu vlasov jej nikdy nikto nepochválil až do chvíle, kým sa neprefarbila. Až vtedy prichádzali otázky, prečo to urobila, keď jej to tak pristalo.

Ružovú jej chválili ženy, zelenú len muži, fialovú zas všetci. Sabrininou najobľúbenejšou farbou sú však tmavé vlasy. Ako brunetka sa cíti najlepšie, aj keď si nezískava toľko pozornosti, ako keď má na hlave iné odtiene. „Mám pocit, že sa mi už nedostáva toľko pozornosti ako kedysi, ale to je v poriadku. Toto je moja prirodzená farba vlasov, takže by som bola najradšej, aby ma aj muži akceptovali takúto,“ dodáva.