Cigánče, na gymnázium si si dal prihlášku? Tomášovi sa smiali učiteľky, dnes pomáha chudobným

Do 12 rokov nevedel, čo je to mať doma tečúcu vodu. Tomáš Ščuka vyrastal v rómskej osade pri Hrabušiciach na Spiši a aj keď sa jeho rodina musela poriadne obracať, učitelia jeho mame vraveli, že z jej syna raz niečo bude. Vzdelanie bolo v ich rodine na prvom mieste a Tomáš sa nevzdal ani vtedy, keď po ňom v škole pokrikovali „Cigánče“ a ani vtedy, keď ho po Košiciach naháňali skinheadi.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=294106316732324&set=pb.100083988731834.-2207520000&type=3

Bez kúrenia, ale so vzdelaním

„Narodil som sa v chudobnej rodine, kde so mnou vyrastali dvaja bratia. Mám ešte dvojča a mladšieho brata. Do troch rokov sme boli úplná rodina. Ako trojročného nás nechal otec, odišiel od nás. Dôvod doteraz nepoznám,“ hovoril pre .týždeň Tomáš, ktorý vyrastal so starými rodičmi v murovanom dome s tromi izbami a kuchyňou. V rómskej osade, kde do jeho 12 rokov nemali tečúcu vodu, kanalizáciu ani kúrenie.

„Kúrili sme si v piecke,“ spomínal na detstvo. Napriek náročným podmienkam jeho mama aj starí rodičia dbali na to, aby deti mali vzdelanie. Tomáš v škole miloval hudobnú výchovu a nemal veľké ciele, učitelia v ňom ale videli veľký potenciál a jeho mame vraveli, že raz z neho niečo môže byť. „Oni ma presvedčili, nech si podám prihlášku na gymnázium,“ hovorila pre Romano Fórum. Nie všetci mu ale verili.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=127338423409115&set=a.127338436742447

Cigánče bude prezidentom

Na základnej škole ho prezývali „Cigánče“ a mnohí si mysleli, že na gymnáziu si urobí len hanbu. „Cigánče, na gymnázium si si dal prihlášku?“ spýtali sa ho raz na chodbe učiteľky, ktoré hovorili, že čo chce robiť chlapec ako on na gymnáziu.

Článok pokračuje na ďalšej strane: