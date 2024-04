Rýchle lievance, ktorými utíšila hladné vtáčatká. Chutnú dobrotu od Ivany Gáborík si deti zamilujú

Tanečníčka, influencerka a najmä zodpovedná mamina Ivana Gáborík nedokáže obsedieť na jednom mieste - rada sa venuje svojej záhradke, ale aj kuchyni.

„Keby som mala len sedieť doma a čakať na manžela, nebola by som šťastná. Som akčný typ ženy,“ prezradila pre Plusku. Dokonca tvrdí, že pre ňu nuda neexistuje. „Mám vrtuľu v zadku a nevydržím ani dlho oddychovať, pretože mi v hlave bežia myšlienky na to, čo všetko by sa v daný deň ešte dalo stihnúť,“ hovorieva.

Ivana sa každý deň snaží svojej rodinke navariť aspoň niečo teplé. Vie, že láska ide cez žalúdok a ona varenie aj jedenie berie ako spoločne strávený čas. Je to taká rodinná chvíľa, keď sa všetci môžu v kľude porozprávať.

S fanúšikmi sa nedávno podelila o perfektný recept na lievance, ktorý si vaše deti isto zamilujú. Spravila ich aj počas jedného hektického a rýchleho rána plného detského džavotu. „Úplné ticho nastalo, až keď sa vtáčatkám pusinky naplnili,“ zhodnotila Ivana. Jej deti sa do lievancov pustili s takou chuťou, že zabudli robiť hluk.

Rýchle a jednoduché lievance budete mať hotové za chvíľku aj vy.

Banánové lievance Ivany Gáborík

Recept pokračuje na ďalšej strane: