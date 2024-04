Ako by vyzerali Simpsonovci vo filme, ktorý vytvorila umelá inteligencia? Homer, Marge i Vočko sú úžasní

Predstavte si, že by sa kultový seriál Simpsonovci dočkal filmového spracovania a jeho autori by mali neobmedzený rozpočet. Koho by obsadili do úlohy zavalitého smoliara Homera, jeho milej a poriadkumilovnej ženy Marge? kto by hral loptoša Barta či malú intelektuálku Lisu? Výzvou by bol napríklad aj nesympatický barman „Vočko“ Szyslak.

Používateľovi Facebooku Mikaelovi Lembergovi napadlo vyskúšať, ako by sa s touto úlohou popasovala umelá inteligencia. Výsledok je úžasný. Ako by teda vyzerali naživo hlavné postavy Simpsonovcov a kto by ich mal hrať?

1. Homer Simpson: Otec a hlava rodiny v prevedení Brucea Willisa

Foto: Facebook: The Simpsons/ Midjourney official

2. Homerova manželka Marge Simpsonová

