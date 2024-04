Si ako tvoj otec! Nepoužívajte týchto sedem toxických fráz, ak chcete zlepšiť svoj vzťah, radia terapeuti

V tých najbližších vzťahoch je veľmi jednoduché hovoriť bez rozmýšľania. Znie to ako dobrá vec – cítime sa s tým človekom pohodlne, dôverujeme mu a tak mu môžeme povedať všetko, čo máme na mysli. Podľa odborníkov to ale môže mať aj negatívny efekt, a to najmä vtedy, ak používame toxické frázy, ktoré druhého bolia a pri ktorých si neuvedomuje, akú silu môžu mať slová. Skupina terapeutov pre Huffpost pripravila sedem toxických fráz, ktorým by sme sa v zdravých vzťahoch mali vyhnúť.

7. „To prejde“

Čo hovoríte, ak má váš partner problémy alebo ho niečo trápi? Prirodzená reakcia je, že sa ho snažíte rozveseliť, dať mu nádej. Dostaneš sa cez to, nie je to až taký veľký problém, to prejde. „Tieto vyhlásenia ale môžu byť úplne neplatné pre niekoho, kto sa zaoberá veľmi náročnou situáciou,“ uviedla rodinná terapeutka Amanda Baquerová, podľa ktorej by sme namiesto utešovania a častého bagatelizovania emócii mali vyjadriť súcit a pochopenie.

Navrhuje používať vetu ako napríklad: „To znie hrozne, už chápem, prečo sa tak cítiš. Môžeme to prekonať spolu.“

6. „Si ako tvoj otec“ alebo „si ako tvoja mama“

Si ako tvoja matka, ako tvoj otec, ako sestra, ako brat alebo ktokoľvek. To sú podľa terapeutky Abigail Makepeacovej slová, ktorá môžu spustiť v partnerovi veľmi zlé pocity. Aj keď sa váš partner alebo partnerka môže správať v istom okamihu ako uvedená osoba, neznamená to, že by ste to mali používať a hovoriť ako urážku.

„Degradujete tak partnera len na jednu negatívnu črtu alebo správanie,“ vysvetlila s tým, že niektorí partneri vetu typu „si ako tvoj otec“ používajú v nádeji, že si ich partner uvedomí chyby a zmení sa. Tak to podľa nej ale nefunguje.

„Namiesto toho, aby ste sa uchýlili k týmto negatívnym všeobecným vyhláseniam o vašom partnerovi a jeho rodine, povedzte mu, aké konkrétne správanie vám vadilo a požiadajte o zmenu,“ navrhla odborníčka.

