Ich sny zostanú nenaplnené. S Luckou, Katkou a Sofiou sa lúčili davy, odkaz poslal aj samotný pápež

Lucka aj Katka túžili byť lekárkami, Sofia chcela byť učiteľkou alebo právničkou. Všetky tri mladé dievčatá, ktoré zahynuli pri nehode autobusu v Spišskom Podhradí, mali veľké životné plány. Dnes sa s nimi v Starej Ľubovni lúčili stovky ľudí a odkaz im venoval aj samotný pápež František.

Na snímke biele ruže a skupinka mladých ľudí modliacich sa pri pietnom mieste v Starej Ľubovni. Foto: TASR/Adriána Hudecová

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka s Luciou, Sofiou a Katarínou začala dopoludnia v Chráme Matky ustavičnej pomoci pri Kláštore redemptoristov. „My ako veriaci ich môžeme povzbudiť božím slovom, jediný, kto môže dať úplnú útechu rodičom, súrodencom a blízkym, je Boh. Sme v paschálnom období, tak aj ten obrad je viac-menej radostný, pretože kresťan žije radosťou na vzkriesenie a všetky tri rodiny sú veriace. Náš obrad je teda oslavou vzkrieseného Krista, nakoľko v neho aj ony verili,“ povedal prešovský arcibiskup a metropolita Jonáš.

Na snímke ľudia prichádzajúci na omšu v Starej Ľubovni. Foto: TASR/Adriána Hudecová

„Zdieľaná radosť je dvojnásobná a zdieľaná bolesť je polovičná. A práve v tieto dni som aj ja cítil, že potrebujeme vyjadriť zdieľanú bolesť, aby sme ju zmiernili. Úplne odstrániť ju nevieme, to nie je v ľudských silách, ale v božích áno. Po tom trúchlení, ktoré bolo v prvé hodiny a dni po tragédii, je teraz dôležité vlievať nádej,“ podotkol spišský diecézny biskup František Trstenský.

Ťarcha a pápežov odkaz

Ten sa stretol so všetkými rodinami a zároveň navštívil aj šoféra autobusu a jeho blízkych. Pripomenul, že práve on si bude túto ťarchu niesť po celý život. Symbolom smútočného zhromaždenia sa stala biela ruža. „Boli to dievčatá vo výkvete života. V tej svojej čistote a kráse je toto gesto oveľa hlbšie ako nejaké vence. Každý jeden kresťan chce stretnúť Krista a ony ho stretli, hoc takýmto veľmi tragickým spôsobom,“ dodal Jonáš.

