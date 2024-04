Založil vzácnu rodinnú cennosť, aby získal jej srdce. František Krištof Veselý s Gizkou prežil celý život

Bol spevákom s nezameniteľným hlasom, šarmom a diktoval elegantnú pánsku módu vtedajšej doby. Rovnako bol známym hercom a tiež divadelným režisérom, ktorý žal úspechy aj za hranicami Slovenska. Stál pri zrode slovenskej operety a bol spoluzakladateľom Divadla Nová scéna v Bratislave. Od narodenia Františka Krištofa Veselého uplynulo v piatok 12. apríla 121 rokov.

František Krištof-Veselý. Foto: TASR

Celý život s jednou ženou

František Veselý sa narodil 12. apríla 1903 v Skalici. Keď jeho otec natrvalo odišiel za prácou do USA, jeho matka sa znovu vydala za budapeštianskeho továrnika Krištofa. Celé detstvo strávil v Skalici, kde ho vychovávali starí rodičia Kotekovci. Už v ranom detstve mal výrazný vzťah k hudbe a spevu. Spolu so svojím rovesníkom, neskôr vynikajúcim operným tenorom Jankom Blahom, tvorili spevácku oporu skalického cirkevného zboru.

Ako sedemnásťročný odišiel za matkou do Budapešti a prijal svoje druhé priezvisko po svojom otčimovi - odvtedy bol František Krištof Veselý. Vyštudoval herectvo a spev na budapeštianskej hereckej škole. Pôsobil v divadlách v Segedíne, Debrecíne, Rábe, Cegléde, Miškovci a iných.

V Miškovci sa zoznámil so svojou manželkou Gizkou. Stačilo vraj, aby mu spomenula, že nemá na nové čižmy, a herec konal. Založil jedinú rodinnú cennosť, zlatý prsteň, a tie čižmy jej kúpil. Svoj prirodzený šarm a obľúbenosť u opačného pohlavia nezneužíval a s manželkou prežil celý život. „Otec vydal všetku energiu v divadle a mama mu ju dobíjala doma, bola dosť energická. A vidíte, keby si otec ešte rok požil, oslávili by 50. výročie sobáša. Úžasne im to klapalo,“ uviedla jeho dcéra Eva Veselá pre Život.

Operetná hviezda

Neskôr získal miesto v Kráľovskom divadle v Budapešti. Sólistom operetného súboru Slovenského národného divadla (SND) bol od roku 1931. Pôvodne chcel ísť do Košíc, no jeho kamarát ukázal jeho list šéfovi SND a ten si ho poistil na roky dopredu. Vynikol najmä v operetách Keď rozkvitne máj, Modrá ruža, Pod cudzou vlajkou, Turecký tabak alebo Osudný valčík. Neskôr sa ujal i réžie.

Veľký elegán a bonviván sa svojím osobitým interpretačným štýlom podieľal na vzniku slovenskej tanečnej piesne a jej zlatej éry. Mnohé šlágre z dielne Gejzu Dusíka a Pavla Braxatorisa sa v jeho podaní stali nestarnúcimi hitmi. Boli nimi napríklad Rodný môj kraj, Dedinka v údolí, S tebou pod Tatrami, Najkrajšia hviezdička, Skôr než odídeš, Len bez ženy, Podaj mi rúčku a Jaj Zuzka, Zuzička.

