Jackie Chan miluje boj, ale nenávidí násilie. Legendu akčných filmov jedna vec mrzí dodnes

Priazeň divákov si hongkonský herec Jackie Chan získal v akčných snímkach ako Agent z Hongkongu (2001), Vtedy na východe (2000), Šanghajskí rytieri (2003), Pomsta Jackieho Chana (2004), Cesta okolo sveta za 80 dní (2004) či Akcia nemluvňa (2006). Dnes (7. apríla) má držiteľ čestného Oscara 70 rokov.

Začínal ako robotník

Jackie Chan (vlastným menom Chan Kong-sang) sa narodil 7. apríla 1954 vo Victoria Peak (Honkong). Ako malý chlapec bol veľmi neposlušný. Otec ho prihlásil na bojové umenie, čo však z malého Jackieho spravilo ešte väčšieho bitkára. V Pekingu študoval na Akadémii dramatických umení, kde sa venoval aj akrobacii, gymnastike, bojovým umeniam, tancu, spevu a herectvu. Istý čas pracoval v Austrálii ako robotník v stavebníctve. Tu získal aj svoju prezývku Jackie, ktorú si neskôr osvojil aj ako filmový herec.

Po návrate do Číny sa začal venovať filmu. Živil sa ako kaskadér, herec a choreograf akčných scén. Filmy, v ktorých účinkoval, však spočiatku nemali veľký úspech. Zmenilo sa to po jeho zásahoch do scenárov, ktorými sa snažil vniesť do deja humor. Také boli filmy Škola hada (1978), Majstrov syn (1978), druhá časť z roku 1994, či Odvážna hyena (1979).

Nechcel kaskadérov

V snímke Mladý majster (1980) dostal v roku 1980 možnosť preukázať svoj zmysel pre humor, ktorý mu spolu so schopnosťou použiť ako zbraň všetko, čo je naporúdzi, priniesol imidž komedianta. Zrejme aj tento prístup ho priviedol do hollywoodskych ateliérov, kde prerazil filmom Rachot v Bronxe (1995). Na úspech nadviazal filmom Rušná hodina (1998), alebo westernom Vtedy na východe (2000), kde si zahral spolu so Owenom Wilsonom.

