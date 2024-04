Nik mu už nechcel dať šancu, odhodlal sa len jeden muž. Odpisovanému Marlonovi Brandovi tým zmenil život

Nezabudnuteľný herec by sa 3. apríla dožil 100 rokov.

Gangsterská dráma Krstný otec, nakrútená podľa rovnomenného bestselleru Maria Puza v hlavnej úlohe s Marlonom Brandom, sa komerčne aj umelecky zaradila k prelomovým dielam tzv. Nového Hollywoodu. Príbeh newyorskej mafiánskej rodiny, ktorej tvrdou rukou šéfoval don Corleone, bol ovenčený tromi Oscarmi. Nezabudnuteľný Marlon Brando by sa v stredu 3. apríla dožil 100 rokov.

Vyrástol z neho chuligán

Rodák z Omahy sa narodil 3. apríla 1924 v americkom štáte Nebraska do problematickej rodiny. Otec aj matka holdovali alkoholu a o syna nejavili záujem. Vyrástol z neho doslova chuligán. Najskôr sa budúci herec pokúsil uspieť v armáde, neskôr ho zlákalo strieborné plátno. Zapísal sa na štúdium herectva a účinkoval v divadlách na Broadwayi v New Yorku.

K vytúženému povolaniu mu pomohol príťažlivý vzhľad a jednoducho šťastie byť v pravú chvíľu na správnom mieste. Režisér Elia Kazan ho po niekoľkých úlohách pozval do Actor's Studia, jednej z najprestížnejších divadelných škôl v New Yorku, ktorej bol spoluzakladateľom. Škola učila mladých hercov metóde založenej na psychoanalytickom rozbore motivácií stvárňovanej postavy.

Rýchly debut

Brando debutoval v roku 1950 filmom The men (Muži), kde hral vojnového invalida. Medzi jeho prvé herecké úlohy patrí aj rola v snímke A Streetcar Named Desire (Električka zvaná túžba) v réžii práve Elia Kazana, nakrútenej podľa predlohy Tennesseeho Williamsa. Klasika svetovej drámy bola nominovaná na 12 Oscarov. Film nakoniec získal štyri Oscary, rozpútal novú éru vo filmovom umení a mladý herec sa v ňom zviditeľnil po boku herečky Vivien Leighovej.

Marlon Brando. Foto: Wikipedia

Idolom mládeže sa stal na začiatku 50. rokov 20. storočia postavou Jonnyho - vodcu motorkárskeho gangu v snímke The Wild One (Divoch, 1953).Ďalšou významnou etapou v jeho kariére sa stal film The Chase (Štvanica, 1966), v ktorom stvárnil rolu nepodplatiteľného šerifa Caldera. Napínavá dráma zobrazuje spoločenskú „žumpu" v malom mestečku plnom nevery, žiarlivosti, rasizmu a násilia. Režisér snímky Arthur Penn vytvoril ponurú atmosféru a všetci herci dokonale pochopili jeho úmysel a spoločne vytvorili výnimočné dielo.

